Популярные китайские кроссоверы за 3 миллиона: как их адаптируют к запросам россиян

Changan Uni-S, Geely Cityray, Haval H3: экспертный разбор «За рулем»

Хочешь быть успешным на российском авторынке – изволь адаптировать свои машины под чаяния наших автомобилистов. Это уже поняли и китайские производители.

Changan начал продажи обновленного кроссовера Uni-S с полным приводом – специально под наши запросы.

Haval выкатил модернизированный H3 – его тоже обновили согласно пожеланиям российских ­клиентов.

А вот Geely Cityray под нас так глубоко не затачивали. Скажется ли это на результатах сравнения?

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Geely Cityray

Дебютировал в 2022 году. В КНР уже появился ­рестайлинговый вариант, однако до России он пока не добрался. Импортируют из Китая.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый, 1,5 л (147 л. с.) – от 2 849 990 ₽ Changan Uni-S

Является глубоко модернизированной версией CS55, важным отличием от которого стал полный привод. Собирают в Калининграде.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый, 1,5 л (181 л. с.) – от 2 979 900 ₽ Haval H3

Дебютировал в 2022 году, а нынешней зимой был модернизирован. Производят под Тулой.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый: 1,5 л (177 л. с.) – от 2 699 000 ₽

Проверка бездорожьем

Haval H3 выглядит боевито, по-джиперски, поэтому на песчаную горку в карьере его отправили первым. Где у нас режим Песок? А нет его! Поэтому задействуем единственный пресет для бездорожья – Трава/гравий. С ним Haval едет поувереннее, позволяя колесам легкую пробуксовку.

Но при активной пробуксовке просыпается противобуксовочная система и душит «прекрасные порывы». Благо «стабу» можно отключить.

Высокие нагрузки Чангану не на пользу – откуда-то из трансмиссии идет сильный запах паленого. На тестовом Uni-S установлена опционная металлическая защита, сократившая клиренс до 165 мм. Антикор хиленький, у днища много «небелых пятен».

Совсем другое дело! Поднимая фонтаны песка, Н3 уверенно забрался на холм. Главное было не останавливаться на полпути – роботизированная коробка в горку нормально стартануть не дает, вынуждая скатываться назад и брать препятствие с хода.

Теперь – Uni-S. Упс, в самом начале подъема Changan застрял. А он точно полноприводный? Точно. Просто после запуска двигателя он по умолчанию переходит в экорежим, в котором вся тяга идет к передним колесам.

Вне асфальта Haval едет чуть увереннее Чангана, но уровень проходимости всё равно не высок. Фетровый пыльник – не совсем то, что ожидаешь увидеть в кроссовере из «вездеходной» линейки Haval Pro.

Выбор внедорожных пресетов тут богаче: Снег (задемпфированный акселератор, ограничение пробуксовки), Грязь (газ острее, ограничение пробуксовки), Песок (буксует активно). В карьере последний – самый полезный. При его активации Uni-S без проблем покорял вершину – и даже ESP отключать не пришлось.

Но такая же точно межколесная муфта BorgWarner с электрогидравлическим управлением в Чангане показалась более слабой: чуть нагрузка – идет сильный запах.

Полного привода нет, поэтому размытые участки приходилось брать с хода. Снизу двигатель Geely прикрыт пластиковым кожухом – силовая защита предлагается за доплату.

А вот переднеприводный Cityray и на такое не способен – чисто асфальтовый автомобиль.

Тест на асфальте

Удивительно: полтора года назад мы разогнали Cityray до 100 км/ч за 8,8 с, а сейчас быстрее 9,4 с не получилось. Зато в этот раз робот не дергался при парковке вперед-назад, да и вообще подкупал ладной и безошибочной работой – в том же Кулрее (а также его аналоге Belgee X50+) с аналогичным силовым агрегатом он напрягал заминками. Перенастроили?

По управляемости Cityray вне конкуренции. Живой и понятный во всех ­режимах автомобиль. Cityray порадовал проложенным по всему периметру уплотнителем – к 10 тысячам км пробега моторный отсек сохранил девственную чистоту. У двигателя BHE15‑EFZ тоже цепной привод ГРМ.

Uni-S мощнее своих соперников (181 л. с.), поэтому от него подспудно ждешь лучшей динамики. Замеры показали те же 9,4 с, что и у Geely. Однако по ощущениям Changan не столь быстр – отклики на акселератор помедленнее. И не понравился «невкусный» жужжащий звук мотора.

В Uni-S соблюден баланс между управляемостью и комфортом. Uni-S озадачил тяжеленным капотом – для поднятия требуется серьезное усилие. Турбомотор JL473ZQ7 – с цепным приводом ГРМ, это у нас любят. Но маленький бачок омывателя – всего на 3 л.

Хавейловский турбомотор 1.5 лишь немногим слабее (177 л. с.), но по разгону Н3 за соперниками угнаться не может: 10,4 с до сотни. Сдержанный темперамент можно объяснить большей массой – почти на два центнера. Сказалось это и на экономичности: Н3 на сто верст сжигает в среднем 9 л бензина – на пол-литра больше, чем Uni-S, и на литр – чем Cityray.

В настройках шасси Н3 баланс явно сдвинут в сторону комфорта. Мотор Хавейла работает по циклу Миллера и с этого года отвечает шестому экологическому классу, приобретя и фильтр твердых частиц. Привод ГРМ – цепной.

На виражах

По управляемости больше понравился Cityray: самый шустрый и юркий. Что в поворотах, что на прямиках – сама стабильность и надежность. А усилие на руле – наиболее натуральное. Правда, это в комфортном режиме: в спортивном мешает искусственная перетяжеленность.

Uni-S пусть и в меньшей степени, но тоже не прочь пошустрить. Живой и активный, у него минимальные крены и хороший держак в поворотах. Но до той поры, пока на дуге не попадется какая-нибудь выбоина – сразу переставляется с траектории. Бодрит…

Changan Uni-S

Конфигурацию щитка приборов отдельно поменять не получится – только вместе со сменой ездовых режимов. Круглые шкалы доступны лишь в спортивном. Экран с диагональю 14,6 дюймов – один из самых крупных в сегменте. Качество ­картинки – отменное.

В Uni-S интерьер стал более лаконичным, без дизайнерских ­экспериментов. Терракотовая обивка выглядит весьма смело.

За управление трансмиссией отвечает подрулевой селектор. Удобен. Справа от центральной консоли – откидной крючок для сумок и пакетов.

Два ложемента под смартфоны постепенно становятся нормой для китайских машин.

Haval по манерам совсем другой. У него усредненно-нейтральная управляемость. Команды водителя выполняет исправно, но как-то без огонька. Вот плавность хода порадовала: подвеска ловко фильтрует микрорельеф и сглаживает средний калибр, лишь на крупняке пробивает. Схожим образом ведет себя и Cityray.

А вот Uni-S по подразбитой дороге едет иначе. Одиночные неровности, вроде «лежачих полицейских», подвеска отрабатывает мягко и уверенно. Но на череде ям, на гребенке, трясет сильнее, чем ожидаешь. Однако энергоемкость на высоте – подвеска в пробоях не была замечена.

Haval H3

Приборке в солнечную погоду не хватает яркости. Медиасистема получила интегрированные сервисы Яндекса и VK Видео, а также голосовое управление.

Интерьер изменился точечно, однако доработки пришлись «в масть». В качестве альтернативы для топ-версии предлагается красно-черная обивка.

Смарт-виджет можно перенести в любую часть экрана. К привычному разъему для флешки добавился современный Type-C.

Во‑первых, это красиво! Селектор управления роботом – настоящее украшение салона. Подрулевые лепестки в тестовом трио предлагает только Haval.

По акустическому комфорту Cityray в арьергарде – из-за изрядного гула от шин, заполняющего эфир уже к 60 км/ч. В салонах Uni-S и Н3 во всех режимах тише.

Нажми на кнопку

А можно и не нажимать – в модернизированном Н3 появился голосовой помощник: все основные команды он распознает и выполняет без проблем. Среди других обновок отметим руль с утолщенным ободом, увеличение мощности беспроводной зарядки до 50 Вт, внедрение разъема Type-C в дополнение к обычному USB-порту.

Geely Cityray

Как и у всех современных Geely, приборка лишена возможности смены тем. Подача информации скученная, мелким шрифтом. Все обогревы (даже заднего ряда) приходится включать через медиасистему.

Сенсорный мир: на центральной консоли – ни одной физической кнопки.

Включить заднюю из Драйва и наоборот можно только двойным кликом – неудобно. Предусмотрено два порта Type-C – разъемов под обычную флешку нет.

Медиасистема обзавелась сервисом VK Видео. Но вот кривой монтаж 12,3‑дюймового экрана озадачил: слева между ним и декоративной накладкой зазор больше, чем справа – перфекционисты из нашей тестовой группы были недовольны. И только здесь бокс в подлокотнике – без охлаждения.

Едва ли не главный профит от модернизации – улучшение обзорности, благодаря увеличению площади заднего стекла и появлению там «дворника». И вообще габариты в Н3 чувствуются хорошо: кузов квадратный, виден край капота.

Крен на классику

Авангардный салон прежнего Uni-S многих смущал: миниатюрный руль, расположенная поверх него приборка… Сейчас вернулись к стандартной схеме, но не понравился перегруженный и нефиксируемый рычажок поворотников.

Нелогично включение адаптивного круиз-контроля – с ходу не разберешься.

Apple CarPlay сработал только в первый день теста: с другими машинами при том же телефоне и проводе дисконнекта не случалось.

Сиденья хороши – только Uni-S смог предложить регулировку поясного упора. Посадка на второй ряд не самая удобная – двери открываются на малый угол. К простору вопросов нет, да и профиль у сиденья удачный. Но почему нет ни одного крючка для одежды? Багажник не самый емкий (308 л), но есть шторка, а спинки складываются почти в горизонт. Над докаткой – ворсовый вкладыш, добавляющий шумоизоляции. Сюда хотя бы один кармашек – было бы совсем хорошо.

Не смог избежать накладок и Cityray. Долгую загрузку его медиасистемы мы отмечали еще в прошлый раз. Но в этом тесте у него однажды оба экрана после запуска двигателя и вовсе не включились – очухались только спустя пару минут после старта, когда я уже мысленно скидывал клемму с аккумулятора.

Кресла H3 самые обычные – регулировку угла наклона подушки (как на обновленных F7) сюда внедрять не стали. После модернизации сзади теперь не два, а три подголовника. Появился центральный ­подлокотник. По вместимости багажник Н3 уступает соперникам: 288 л (по нашим замерам). И дверь поднимается ниже, чем у остальных. Из удобств – полка и маленькие лотки по бокам.

Выводы

По сумме экспертных оценок – очень близкие машины. Cityray ушел в минимальный отрыв благодаря традиционно классным для автомобилей Geely шасси и силовому агрегату.

Сиденье неплохо спрофилировано, но высоким водителям не хватает ­диапазона продольной регулировки. Задний ряд самый просторный. Есть крючки на стойках и на потолке, индивидуальная подсветка, раздельные дефлекторы (у кроссоверов-конкурентов он единый). У Geely самый просторный багажник: 376 л. Предусмотрены глубокие и широкие кармашки по бокам, а пятая дверь поднимается выше всех. Но на полке/шторке сэкономили.

Haval Н3 здорово прибавил после модернизации – стал эргономичнее и комфортнее. Но и подорожал – у него самая высокая цена.

А вот Uni-S в новом поколении стал доступнее, и это с учетом появления полного привода! Как результат – всплеск покупательского интереса: по итогам мая он занял шестое место по продажам на нашем рынке. Хотя ­Uni-S, как и другие участники нашего теста, не без греха.

Geely Cityray Бойкая управляемость, шустрый силовой агрегат, экономичность Заторможенная медиасистема, полный привод не предлагается Haval H3 Высокий ездовой комфорт, шумоизоляция, хорошее звучание акустики Безэмоциональная управляемость, высокий расход топлива Changan Uni-S Современный дизайн, интересная цена Слабый антикор днища, малый угол открывания задних дверей

Подробный технический справочник Changan Uni-S, Geely Cityray, Haval H3, обзор их конкурентов в сегменте среднеразмерных кроссоверов и детальная экспертная оценка – по этой ссылке.

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