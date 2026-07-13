Популярные китайские кроссоверы за 3 миллиона: как их адаптируют к запросам россиян
Хочешь быть успешным на российском авторынке – изволь адаптировать свои машины под чаяния наших автомобилистов. Это уже поняли и китайские производители.
Changan начал продажи обновленного кроссовера Uni-S с полным приводом – специально под наши запросы.
Haval выкатил модернизированный H3 – его тоже обновили согласно пожеланиям российских клиентов.
А вот Geely Cityray под нас так глубоко не затачивали. Скажется ли это на результатах сравнения?
| Geely Cityray
Дебютировал в 2022 году. В КНР уже появился рестайлинговый вариант, однако до России он пока не добрался. Импортируют из Китая.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый, 1,5 л (147 л. с.) – от 2 849 990 ₽
| Changan Uni-S
Является глубоко модернизированной версией CS55, важным отличием от которого стал полный привод. Собирают в Калининграде.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый, 1,5 л (181 л. с.) – от 2 979 900 ₽
| Haval H3
Дебютировал в 2022 году, а нынешней зимой был модернизирован. Производят под Тулой.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый: 1,5 л (177 л. с.) – от 2 699 000 ₽
Проверка бездорожьем
Haval H3 выглядит боевито, по-джиперски, поэтому на песчаную горку в карьере его отправили первым. Где у нас режим Песок? А нет его! Поэтому задействуем единственный пресет для бездорожья – Трава/гравий. С ним Haval едет поувереннее, позволяя колесам легкую пробуксовку.
Но при активной пробуксовке просыпается противобуксовочная система и душит «прекрасные порывы». Благо «стабу» можно отключить.
Совсем другое дело! Поднимая фонтаны песка, Н3 уверенно забрался на холм. Главное было не останавливаться на полпути – роботизированная коробка в горку нормально стартануть не дает, вынуждая скатываться назад и брать препятствие с хода.
Теперь – Uni-S. Упс, в самом начале подъема Changan застрял. А он точно полноприводный? Точно. Просто после запуска двигателя он по умолчанию переходит в экорежим, в котором вся тяга идет к передним колесам.
Выбор внедорожных пресетов тут богаче: Снег (задемпфированный акселератор, ограничение пробуксовки), Грязь (газ острее, ограничение пробуксовки), Песок (буксует активно). В карьере последний – самый полезный. При его активации Uni-S без проблем покорял вершину – и даже ESP отключать не пришлось.
Но такая же точно межколесная муфта BorgWarner с электрогидравлическим управлением в Чангане показалась более слабой: чуть нагрузка – идет сильный запах.
А вот переднеприводный Cityray и на такое не способен – чисто асфальтовый автомобиль.
Тест на асфальте
Удивительно: полтора года назад мы разогнали Cityray до 100 км/ч за 8,8 с, а сейчас быстрее 9,4 с не получилось. Зато в этот раз робот не дергался при парковке вперед-назад, да и вообще подкупал ладной и безошибочной работой – в том же Кулрее (а также его аналоге Belgee X50+) с аналогичным силовым агрегатом он напрягал заминками. Перенастроили?
Uni-S мощнее своих соперников (181 л. с.), поэтому от него подспудно ждешь лучшей динамики. Замеры показали те же 9,4 с, что и у Geely. Однако по ощущениям Changan не столь быстр – отклики на акселератор помедленнее. И не понравился «невкусный» жужжащий звук мотора.
Хавейловский турбомотор 1.5 лишь немногим слабее (177 л. с.), но по разгону Н3 за соперниками угнаться не может: 10,4 с до сотни. Сдержанный темперамент можно объяснить большей массой – почти на два центнера. Сказалось это и на экономичности: Н3 на сто верст сжигает в среднем 9 л бензина – на пол-литра больше, чем Uni-S, и на литр – чем Cityray.
На виражах
По управляемости больше понравился Cityray: самый шустрый и юркий. Что в поворотах, что на прямиках – сама стабильность и надежность. А усилие на руле – наиболее натуральное. Правда, это в комфортном режиме: в спортивном мешает искусственная перетяжеленность.
Uni-S пусть и в меньшей степени, но тоже не прочь пошустрить. Живой и активный, у него минимальные крены и хороший держак в поворотах. Но до той поры, пока на дуге не попадется какая-нибудь выбоина – сразу переставляется с траектории. Бодрит…
Changan Uni-S
Haval по манерам совсем другой. У него усредненно-нейтральная управляемость. Команды водителя выполняет исправно, но как-то без огонька. Вот плавность хода порадовала: подвеска ловко фильтрует микрорельеф и сглаживает средний калибр, лишь на крупняке пробивает. Схожим образом ведет себя и Cityray.
А вот Uni-S по подразбитой дороге едет иначе. Одиночные неровности, вроде «лежачих полицейских», подвеска отрабатывает мягко и уверенно. Но на череде ям, на гребенке, трясет сильнее, чем ожидаешь. Однако энергоемкость на высоте – подвеска в пробоях не была замечена.
Haval H3
По акустическому комфорту Cityray в арьергарде – из-за изрядного гула от шин, заполняющего эфир уже к 60 км/ч. В салонах Uni-S и Н3 во всех режимах тише.
Нажми на кнопку
А можно и не нажимать – в модернизированном Н3 появился голосовой помощник: все основные команды он распознает и выполняет без проблем. Среди других обновок отметим руль с утолщенным ободом, увеличение мощности беспроводной зарядки до 50 Вт, внедрение разъема Type-C в дополнение к обычному USB-порту.
Geely Cityray
Медиасистема обзавелась сервисом VK Видео. Но вот кривой монтаж 12,3‑дюймового экрана озадачил: слева между ним и декоративной накладкой зазор больше, чем справа – перфекционисты из нашей тестовой группы были недовольны. И только здесь бокс в подлокотнике – без охлаждения.
Едва ли не главный профит от модернизации – улучшение обзорности, благодаря увеличению площади заднего стекла и появлению там «дворника». И вообще габариты в Н3 чувствуются хорошо: кузов квадратный, виден край капота.
Крен на классику
Авангардный салон прежнего Uni-S многих смущал: миниатюрный руль, расположенная поверх него приборка… Сейчас вернулись к стандартной схеме, но не понравился перегруженный и нефиксируемый рычажок поворотников.
Нелогично включение адаптивного круиз-контроля – с ходу не разберешься.
Apple CarPlay сработал только в первый день теста: с другими машинами при том же телефоне и проводе дисконнекта не случалось.
Не смог избежать накладок и Cityray. Долгую загрузку его медиасистемы мы отмечали еще в прошлый раз. Но в этом тесте у него однажды оба экрана после запуска двигателя и вовсе не включились – очухались только спустя пару минут после старта, когда я уже мысленно скидывал клемму с аккумулятора.
Выводы
По сумме экспертных оценок – очень близкие машины. Cityray ушел в минимальный отрыв благодаря традиционно классным для автомобилей Geely шасси и силовому агрегату.
Haval Н3 здорово прибавил после модернизации – стал эргономичнее и комфортнее. Но и подорожал – у него самая высокая цена.
А вот Uni-S в новом поколении стал доступнее, и это с учетом появления полного привода! Как результат – всплеск покупательского интереса: по итогам мая он занял шестое место по продажам на нашем рынке. Хотя Uni-S, как и другие участники нашего теста, не без греха.
Geely Cityray
|Бойкая управляемость, шустрый силовой агрегат, экономичность
|Заторможенная медиасистема, полный привод не предлагается
Haval H3
|Высокий ездовой комфорт, шумоизоляция, хорошее звучание акустики
|Безэмоциональная управляемость, высокий расход топлива
Changan Uni-S
|Современный дизайн, интересная цена
|Слабый антикор днища, малый угол открывания задних дверей
Подробный технический справочник Changan Uni-S, Geely Cityray, Haval H3, обзор их конкурентов в сегменте среднеразмерных кроссоверов и детальная экспертная оценка – по этой ссылке.
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