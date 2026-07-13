Эвакуацию и хранение машин на штрафстоянках хотят сделать бесплатными

В ГД РФ предложили освободить автовладельцев от оплаты эвакуации и штрафстоянки

Автомобилистов хотят избавить от необходимости платить за эвакуацию и хранение машин на спецстоянках. С такой инициативой выступили парламентарии Ярослав Нилов и Дмитрий Свищев. Соответствующий законопроект уже направлен на отзыв в Правительство.

По замыслу авторов, нынешняя система абсолютно несправедлива. Между суммой штрафа за неправильную парковку и стоимостью сопутствующих услуг – гигантская пропасть. Например, само взыскание варьируется от 500 до 3 тысяч рублей, а вот за эвакуацию, в зависимости от габаритов и мощности авто, берут минимум 5 тысяч. И это не все – ежесуточно копятся деньги за хранение: от 1360 до 3040 рублей.

Как объяснил сам Нилов, даже если в действиях водителя не обнаружили состава правонарушения и дело прекратили, услуги по перемещению и стоянке все равно ложатся на его кошелек. «Об этом свидетельствуют решения ряда судов. Все это никак не соответствует принципам административного наказания и вообще справедливому подходу к нарушению правил дорожного движения», – подчеркнул депутат.

Изменения хотят внести в статью 27.13 КоАП («задержание транспортного средства»). Главная идея – переложить финансовое бремя с водителей на регионы. По словам Нилова, наказание должно оставаться справедливым и сводиться исключительно к уплате штрафа. «А траты на перемещение и хранение задерживаемого транспорта переложить на бюджет субъекта, где находится дело об этом административном правонарушении», – уточнил он.

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