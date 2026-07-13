Так же быстро, как залить бензин: электромобиль теперь можно зарядить за 5 минут

Geely разработала батарею, которая заряжается за 4 минуты и выдерживает 1 млн км

Китайский аккумулятор Aegis Gold Brick Battery во время государственных испытаний впервые показал мощность зарядки, превысившую 1000 кВт. Эксперты из Китайского центра автомобильных технологий и исследований зафиксировали пиковое значение в 1093 кВт.

Речь идет о LFP-батарее с короткими ячейками необычной конструкции, которую уже начали поставлять на китайский рынок вместе с электромобилем Lynk & Co 10. Главное преимущество новинки – она практически не перегревается и не изнашивается, даже когда через нее пропускают огромные токи.

Почему это важно? Сверхбыстрая зарядка всегда упирается в проблему сильного нагрева. По местным стандартам батарея во время заряда не должна разогреваться выше 65 °C. Так вот, Aegis Gold Brick Battery на пиковой нагрузке показала лишь 64 °C – то есть уложилась в жесткий норматив с запасом.

Появление таких батарей – прямой результат жесткой конкуренции среди китайских производителей электромобилей. BYD, к примеру, строит зарядные станции мощностью до 1500 кВт и обещает заряжать машину примерно за пять минут. Geely же пошла другим путем: делает упор не на мощность станций, а на то, насколько сама батарея способна спокойно принимать энергию без перегрузок. По сути, это снижает нагрузку на элементы системы и делает реальную зарядку гораздо эффективнее.

Согласно данным Geely, ресурс Aegis Gold Brick Battery впечатляет: она выдерживает около 4500 полных циклов зарядки. Это соответствует пробегу более 1 млн километров. Причем компания уже открыла 12 патентов на конструкцию защиты батареи в нижней части кузова, чтобы другие производители могли использовать эти технические решения в своих будущих электромобилях.

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