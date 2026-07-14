Как топливо с высоким содержанием серы и тяжелых фракций влияет на автомобиль

Эксперт Ершов объяснил, как некачественное топливо ускоряет старение масла

Говоря о плохом бензине, большинство водителей думают о детонации, поломке форсунок или катализатора. Но при этом самый дорогой ущерб происходит в масляной системе. Топливо с высоким содержанием серы и тяжелых фракций ускоряет старение масла и сокращает ресурс мотора, рассказал тренер обучающего центра международной сети автосервисов Fit Service Константин Ершов. Сера есть в любом горючем, напоминают специалисты. Когда она сгорает, образуются оксиды серы. Внутри мотора эти соединения встречаются с водяным паром – его там совсем немного, но он присутствует всегда. Результат такой реакции – сернистая и серная кислоты, которые оседают на стенках цилиндров. Эти поверхности покрыты масляной пленкой, так что часть смазки смешивается с агрессивной средой и вместе с потоком уходит прямиком в картер.

К счастью, моторные масла изначально создавались с учетом подобных сценариев. В их составе заложены щелочные присадки, задачей которых является нейтрализация кислоты. Этот резерв называют щелочным числом (TBN) и выражают в мг KOH/г. Чем этот показатель выше, тем дольше смазка способна сопротивляться коррозии. Правда, при заправке высокосернистым топливом запас щелочи тает куда активнее. В норме ресурс масла рассчитан на 7-10 тыс. км, но в неблагоприятных условиях он может исчерпаться уже на отметке 3-5 тыс. км.

Пока TBN держится выше критического порога, состав успешно гасит кислоты и не дает им разъедать вкладыши, кольца и цилиндры. Все меняется, как только уровень защиты падает. Внутри образуется кислая среда, а это прямой путь к ускоренному коррозионному износу шеек коленвала, поршневых колец и зеркала цилиндра. Плюс ко всему активнее формируются нагар и лаковые отложения.

Плохое топливо усугубляет ситуацию еще и разжижением масла. Сквозь прорыв газов и неплотности форсунок часть бензина или дизеля попадает в картер, вязкость смазки снижается. Получается, что масло одновременно становится более текучим (хуже держит давление) и более кислым (слабее защищает металл). Такой коктейль гарантирует ускоренный износ мотора.

К слову, многие водители наивно полагают, что присадки в масле должны работать вечно. Присадки там действительно есть и делают составы очень эффективными, но их ресурс ограничен. Когда весь запас щелочи тратится только на борьбу с серой, его уже не остается на поддержание чистоты, дисперсию шлама или защиту от окисления.

Проще говоря, присадки не в состоянии бесконечно компенсировать сомнительное качество горючего. Ресурс масла истощается раньше заложенного регламента, а владелец это просто не замечает. Если при этом он соблюдает прежний интервал замены, мотор работает на смазке, которая уже не способна защитить его от коррозии.

Что делать

Для современных авто эксперты советуют пересмотреть график обслуживания в пользу более частых замен. Если раньше водитель спокойно ездил 7-10 тыс. км, то при систематической эксплуатации на сернистом бензине разумно сократить интервал до 5-6 тыс. км. В особо сложных условиях – до 3-5 тыс. км. Такая профилактика обойдется куда дешевле, чем капитальный ремонт силового агрегата.

При этом специалисты напоминают о первичных тревожных симптомах: рост расхода топлива, плавающий холостой ход, запах серы или дым из выхлопа, ошибки по токсичности. Все это – повод не тянуть с визитом на СТО. Мастера проверят масло, топливную систему и катализатор, а затем дадут индивидуальные рекомендации для конкретной машины.

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