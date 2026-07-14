Новые правила медосмотра: чего ждать пенсионерам за рулем

Юрист Метелица рассказал об изменениях для водителей старше 65 лет

С 2026 года российских водителей, особенно пожилых, ждут серьезные изменения в правилах медосмотра. Власти ужесточили процедуру ради безопасности на дорогах: теперь скрыть опасный диагноз от ГАИ практически невозможно. Все из-за полной цифровизации – результаты обследований попадают в единую базу, доступную инспекторам. О том, как это работает и что делать водителям, рассказал юрист Николай Метелица.

Раньше для пенсионеров за рулем было достаточно посетить терапевта, нарколога и психиатра. Теперь к обязательному минимуму добавили еще двух специалистов: невролога и кардиолога. Такой подход позволяет своевременно выявить сердечно-сосудистые патологии, проблемы с нервной системой или нарушения мозговой деятельности – все то, что может создать аварийную ситуацию.

Главное новшество – полная интеграция с Единой государственной информационной системой здравоохранения (ЕГИСЗ). Как только врачи обнаруживают у пациента недуг, несовместимый с управлением автомобилем, данные мгновенно уходят в базу.

«Госавтоинспекция получает доступ к этим данным. Так что надеяться на то, что диагноз останется тайной, не стоит. Это уже не работает», – пояснил Метелица.

Правда, лишаться удостоверения мгновенно не будут. Механизм тут ступенчатый: если болезнь выявлена, водителю приходит официальное предписание. В течение трех месяцев он обязан пройти внеочередную медкомиссию. Если этого не сделать или диагноз подтвердится, права аннулируют автоматически, через базу данных.

«Водитель должен успеть пройти повторное обследование. Но если диагноз подтвердился или человек просто проигнорировал предписание – права аннулируют. Без суда, без разбирательств – просто через базу данных. И это уже не оспорить», – предупредил эксперт.

Юрист рекомендует не поддаваться панике. Получив уведомление, главное – действовать вовремя и явиться на внеочередную комиссию. В случае если болезнь не подтвердится или ее удастся взять под контроль (например, добиться стойкой ремиссии), права останутся при вас. Никакого принудительного аннулирования не будет.

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