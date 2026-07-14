Список автомобилей для такси снова пополнили

Минпромторг снова расширил перечень автомобилей для такси

Министерство промышленности и торговли дополнило новыми локализованными моделями список транспортных средств, допущенных к использованию в качестве легкового такси. Об этом 13 июля сообщает Общественный Совет по развитию такси со ссылкой на соответствующий документ.

В перечень добавили российский электромобиль «Атом», производство которого поручено заводу «Москвич», и кроссовер Jetour X70 Plus калининградской сборки. «Атом» с учетом госсубсидии стоит 3 млн 055 тыс. рублей, а Jetour X70Plus – от 2 млн 590 тыс. рублей.

Обновленный перечень локализованных транспортных средств, допущенных к использованию в качестве легкового такси, теперь включает 30 моделей автомобилей. В Общественном Совете по развитию такси надеются, что перечень локализованных автомобилей продолжит расширяться.

«Чем шире будет выбор таких транспортных средств, тем проще перевозчикам обновлять автопарки, соблюдать требования законодательства и обеспечивать доступность услуг такси для пассажиров», - отметили в Совете.

Ранее «За рулем» уже писал о зарядной инфраструктуре для электромобилей.