Сроки ожидания авто выросли вдвое. В чем причина?

Логистика и новые правила КНР растянули доставку машин в РФ до двух месяцев

В России резко выросли сроки поставок импортных автомобилей.

Если раньше машины из Азии добирались до дилеров за 3-4 недели, то теперь этот срок может растянуться до полутора месяцев. Эксперты и участники рынка назвали несколько причин этой ситуации, отметив, что проблемы носят комплексный характер и затронули далеко не все маршруты.

Главный удар приняла на себя логистика. За первое полугодие 2026 года импорт новых легковушек вырос на четверть, а машин с пробегом – на 13%, что создало колоссальную нагрузку на пограничные переходы. Очереди на границе с Казахстаном порой достигают трех-четырех недель. Ситуацию усугубил дефицит дизельного топлива, из-за которого автовозы теперь проезжают в сутки на 100-200 километров меньше, а маршруты стали менее предсказуемыми. Хотя стоимость перевозки на отдельных направлениях уже подскочила на 15-30%, дилеры пока не торопятся закладывать эти расходы в розничную цену, пытаясь сгладить рост за счет складских запасов.

Однако ключевым изменением на рынке стала смена самой модели поставок. С 1 января 2026 года в Китае вступили в силу новые правила: теперь машину перед экспортом нужно либо держать в собственности полгода, либо получать отдельное разрешение завода. Это сломало прежнюю систему быстрого оборота. Теперь поставщики вынуждены переходить на долгосрочные контракты и четкие графики, что исключает спонтанные закупки. Отдельная головная боль – ввоз гибридов и электромобилей. Из-за строгих требований к декларированию батарей их растаможка идет сложнее и дольше, чем у бензиновых моделей.

Статистика подтверждает переориентацию рынка. Китай остается главным поставщиком новых машин (70% импорта), а Киргизия неожиданно стала ключевым транзитным хабом, почти утроив поставки за год. При этом доля Кореи резко сократилась. В сегменте авто с пробегом, наоборот, лидирует Япония, однако все более заметную роль начинает играть и китайский «секонд-хенд», поставки которого выросли в 2,5 раза.

Несмотря на тревожные сигналы, эксперты призывают не паниковать. Текущий логистический сбой, хотя и серьезный, пока не остановил импорт. Многие дилеры имеют достаточные складские запасы, а для покупателей, готовых расширить круг поиска, выбор на рынке остается широким. Вопрос лишь в том, что «быстрых» машин под заказ теперь придется ждать дольше.

О том, какие машины сейчас выбирают россияне, мы уже подробно рассказали.

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