VW «взялся за скальпель»: концерн заставит Porsche вдвое урезать модельный ряд

Из–за жесткой экономии бренд Porsche пересмотрит линейку, оставив только хиты

Материнский концерн Volkswagen запускает масштабную кампанию по сокращению издержек, и одним из главных рычагов становится принудительное упрощение модельных рядов всех дочерних брендов.

Под это правило попадает и премиальный Porsche. Согласно внутреннему плану развития до 2030 года, количество моделей в группе должно уменьшиться на 50%, а число двигателей и вариантов оснащения – сократиться на три четверти. И если еще весной в Штутгарте рассуждали о расширении портфеля, то теперь руководство из Вольфсбурга диктует совершенно другую логику: ценность важнее объема.

Для Porsche это означает болезненный пересмотр культовой линейки 911. Сам спорткар, безусловно, останется флагманом, однако его нынешнее многообразие – шесть базовых версий Carrera, плюс Targa, Turbo и несколько вариантов GT3 – будет серьезно ужато.

Прибыльные спецсерии, скорее всего, сохранят, а вот «лишние» базовые вариации могут уйти в историю.

Внедорожное трио – Cayenne, Macan и будущий флагманский K1 – напротив, получает зеленый свет. Эти модели вместе с 911 составят новое ядро бренда, причем кроссоверы будут предлагаться как с классическими моторами, так и в электрических версиях.

А вот будущее электрической серии 718 и седанов Panamera с Taycan сегодня под большим вопросом. Спрос на Taycan заметно упал, а содержание двух похожих четырехдверных моделей на разных платформах в нынешних условиях кажется руководству VW неоправданной роскошью. Вполне вероятно, что эти две линейки объединят в одну.

Окончательное решение по тому, что останется в гамме Porsche, будет принято в октябре.