Обновленный Avior V90 доехал из Москвы в Питер. Что показал тест?

Логисты проверили экономичность фургона Avior V90 в реальных условиях

Крупные транспортные компании попросили Avior продемонстрировать, насколько экономичен обновлtнный фургон V90 на самом деле.

Особенно это стало актуально, когда в стране начались проблемы с топливом. Чтобы дать партнерам честные цифры, Avior устроил тест-драйв: фургон с полным грузом (как при обычной работе) проехал по маршруту Москва – Санкт-Петербург. Выяснилось, что машина спокойно проходит этот путь без остановок на заправку.

Недавно у V90 обновили дизельный двигатель. Теперь он разгоняется до 160 км/ч и соответствует стандарту Евро-5, а значит, из машины убрали систему AdBlue – больше не нужно следить за ее уровнем и доливать жидкость.

Новинку показали на выставке COMVEX 2026, и она заинтересовала ряд партнеров. Но бизнес хотел убедиться, что заявленная экономия работает не на бумаге, а на дороге, особенно когда топливо может стать дефицитом.

Avior V90

Для этого Avior провел показательный заезд из Москвы в Петербург по трассе М-11 «Нева». Фургон ехал в смешанном режиме: по городу, по загруженным федеральным трассам, с обгонами и полной загрузкой – все как в реальной жизни.

Независимый эксперт зафиксировал результаты: за 750 км пути средний расход топлива составил всего 8,7 литра на 100 км.

Avior V90

Замдиректора Avior по развитию дилерской сети Андрей Харламов объяснил, что компания специально организовала тестовый перегон по М-11, чтобы дать рынку объективные данные, а клиентам – уверенность при выборе машины.