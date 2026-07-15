Не хотите разориться на ремонте после града? Вот что нужно купить прямо сейчас

Опубликованы советы по выбору тента для защиты автомобиля от града и солнца

Чтобы после града не пришлось выкладывать круглую сумму за ремонт кузова и стекол, лучше заранее обзавестись тентом. По словам специалистов, он не только убережет машину от сколов и трещин, но и защитит салон от перегрева, а окна – от грязи и птичьего помета. Впрочем, тут есть нюанс: подходить к выбору надо с умом.

Эксперты пояснили, что все тенты делятся на три основные категории. Первая – мягкие тканевые варианты из водостойкой материи с ПВХ-покрытием. Они легкие, простые в использовании и недорогие. Правда, со временем такой материал растягивается и вряд ли спасет от ударов града.

Второй тип – поролоновые тенты со специальным защитным слоем. Они отлично смягчают последствия стихии, однако заметно тяжелее обычных, быстрее изнашиваются и стоят дороже. Есть еще комбинированные модели: по мнению экспертов, это самый универсальный вариант, хотя ухаживать за ними сложнее.

При выборе специалисты советуют обращать внимание на прочные и водоотталкивающие материалы, которые не пропускают влагу и одновременно спасают салон от солнца. Если же главная задача – именно защита от града, лучше взять пластиковые или армированные покрытия. И, между прочим, стоит заранее проверить фиксаторы – крючки, ремни или другие крепления, иначе ветер просто сдует конструкцию.

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