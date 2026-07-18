Новый семейный автомобиль японской марки доступен в России по цене Гранты

В РФ появились в продаже новые микровэны Suzuki Solio по цене от 990 000 рублей

Suzuki Solio – недорогой компактвэн с японского рынка – начали ввозить в Россию дальневосточные импортеры. По информации «Автоновостей дня», на июль 2026 года доступны к заказу минимум две такие машины. На одном из классифайдов ценник стартует от 990 000 рублей.

Suzuki Solio

Такая цена примечательна на фоне LADA Granta – официально самого дешевого седана на российском рынке. В минимальной версии с кондиционером она обойдется в 1 068 000 рублей. Универсал LADA Largus стоит от 1 587 000 рублей, а минимальная цена на отечественный минивэн Sollers SF1 и вовсе превышает 2 250 000 рублей.

Правда, за 990 тысяч Suzuki Solio «из наличия» не возьмешь – речь идет о заказе в Находке. Комплектация в объявлении не раскрыта. Судя по снимкам, салон отделан тканью, а в оснащении значатся мультимедиа с тачскрином, адаптивный круиз-контроль, кнопка пуска двигателя, кожаный мультируль, электрорегулировка и обогрев зеркал плюс сдвижные боковые двери.

Второй вариант – премиальная версия Bandit – предлагается во Владивостоке по цене 1 640 000 рублей под заказ. Такой Solio заметно отличается внешне: иная передняя часть с массивной решеткой радиатора, оригинальный бампер, слегка тонированная оптика сзади и собственные колесные диски.

Интерьер Suzuki Solio

Оснащение Solio Bandit

Внутри – материалы подороже: другая обивка кресел, декоративные вставки и так далее. Опции включают полностью светодиодную оптику, 15-дюймовые литые диски, наружные зеркала с электроприводом, подогревом и автозакладыванием, медиасистему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, USB-порты спереди и сзади, систему кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и шесть подушек безопасности.

Оба автомобиля, доступных под заказ, оснащены идентично: под капотом – 1,2-литровый четырехцилиндровый атмосферник K12C DualJet на 91 силу. У мотора цепной привод ГРМ, алюминиевый блок и распределенный впрыск топлива. Привод – передний, коробка – вариатор.

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