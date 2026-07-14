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Эти простые правила помогут сделать б/у авто привлекательнее для покупателей

Эксперт Липовицкий объяснил, что нельзя делать при продаже машины

Автоэксперт Евгений Липовицкий предупредил: чрезмерная чистота автомобиля при продаже способна насторожить потенциального покупателя.

Мыть двигатель до зеркального блеска – не лучшая идея. Во-первых, это не всегда безопасно, а во-вторых, естественный слой заводской пыли выглядит гораздо убедительнее, чем безупречный порядок. Идеальная чистота, по словам специалиста, скорее наводит на мысли о скрытых подтеках и попытке их замаскировать.

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Вместо полноценного детейлинга достаточно провести простую комплексную мойку. Эффект аккуратности будет тот же, зато лишних вопросов не возникнет. Липовицкий советует обработать черный пластик в салоне и на кузове силиконовой смазкой, а также заодно почернить шины.

Перед продажей стоит привести в порядок фары – мутные рассеиватели визуально старят машину. Убрать мусор из салона, протереть руль и почистить ворс под ковриками. Чистота в тех местах, с которыми контактирует водитель, создает впечатление, что за автомобилем регулярно ухаживали.

Менять все фильтры и жидкости непосредственно перед продажей эксперт не рекомендует – любой покупатель все равно их обновит сразу после покупки. Не стоит и добавлять тюнинг специально для продажи: вкусы у людей разные, а любое вмешательство в конструкцию может стать поводом для торга в пользу снижения цены.

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Источник:  Газета.ру
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