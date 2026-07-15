В России резко выросли продажи машин премиальных немецких марок

Аналитик Целиков: Продажи Audi, BMW и Mercedes в РФ выросли на 94%

За первые шесть месяцев 2026-го российский рынок «большой немецкой тройки» показал практически двукратный рост. Сергей Целиков, руководитель аналитического агентства « Автостат», поделился свежей статистикой: за январь – июнь продано почти 18,5 тыс. новых легковых автомобилей Audi, BMW и Mercedes-Benz.

Если сравнивать с тем же периодом прошлого года, нынешние цифры больше на 94%. В разрезе брендов картина выглядит так: Audi реализовала 5839 единиц (рост на 463%), BMW – 7551 машину (+43%), а Mercedes-Benz – 5071 автомобиль (+60%). Получается, что самый мощный скачок показали «четыре кольца», а вот по абсолютным продажам лидерство осталось за баварским концерном.

Есть тут и один занятный нюанс, касающийся происхождения автомобилей. Особенно заметна разница по доле техники китайской сборки: у Audi она составила 85%, у BMW – 46%, а вот у Mercedes-Benz – всего 5%. Иными словами, россияне сумели организовать массовые закупки Мерседесов, но преимущественно не из Поднебесной.

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