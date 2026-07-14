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«Экономия топлива – до 55%»: влияют ли популярные экономайзеры на расход?

Эксперты ADAC: экономайзеры ecoOBD2 и Syngas не влияют на расход топлива

По данным 110km.Ru, эксперты немецкого автоклуба ADAC совместно с коллегами из издания «c’t» разоблачили популярные устройства для экономии топлива, которые обещают водителям снижение расхода на десятки процентов. Речь идет о компактных электронных модулях, подключаемых к диагностическому разъему автомобиля, – их стоимость на рынке редко превышает 800 рублей. Однако, как показало исследование, заявленные производителями 10-50% экономии – не более чем маркетинговый трюк.

В ходе тестов специалисты разобрали два широко распространенных в мире гаджета: ecoOBD2 от Ecomac и Syngas OBD Fuel Saver. Оба позиционировались как универсальное решение для дизельных и бензиновых моторов, способное уменьшить потребление горючего на 15-55%. Но технический анализ вскрыл неприятную правду: внутри устройств обнаружились лишь простейшие компоненты – светодиоды, тумблеры и другие дешевые детали, которые не имеют ни малейшего отношения к системам управления двигателем. Никакой связи с CAN-шиной автомобиля у этих модулей нет, а некоторые контакты микросхем были даже не припаяны. Вся «работа» экономайзера сводится к хаотичному миганию лампочек, создающему иллюзию функционирования.

Примечательно, что под разными громкими названиями покупателям фактически впаривают один и тот же товар. К примеру, заказав Syngas OBD Fuel Saver, клиент получал на руки все тот же ecoOBD2 – только в другой упаковке. Производители таких гаджетов активно используют подставные отзывы и псевдонаучные объяснения, вроде «электростатической зарядки молекул топлива», а также прикладывают сертификаты, которые на деле лишь разрешают перевозку устройства в автомобиле, но не подтверждают его эффективность.

На российских маркетплейсах ситуация аналогична – такие экономайзеры продаются под десятками разных брендов. Вместо покупки заведомо бесполезных «пустышек» эксперты ADAC советуют обратить внимание на проверенные и реально работающие способы: плавный стиль вождения, своевременное техобслуживание, контроль давления в шинах и отказ от перевозки лишнего груза. Полезно также вести учет расхода топлива после каждой заправки – это помогает объективно оценить изменения и избежать эффекта плацебо.

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Стоит помнить, что ни один автопроизводитель официально не одобряет использование подобных сторонних модулей. Более того, хотя гарантия на автомобиль не аннулируется автоматически, при возникновении поломки, связанной с применением такого гаджета, дилер вправе отказать в ремонте. Единственный надежный способ снизить расходы на топливо – это грамотная эксплуатация машины и внимание к ее техническому состоянию.

Ранее «За рулем» расследовал, почему некоторые «чудо-девайсы» для автомобилей не работают.

Источник:  110km.Ru
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