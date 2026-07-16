Volkswagen избавляется от десятка моделей: какие автомобили исчезнут с рынка?

Volkswagen остановит выпуск десяти моделей в рамках реструктуризации

Немецкий концерн Volkswagen планирует масштабно сократить свой модельный ряд – практически наполовину. По данным немецкой прессы, под нож пойдут как популярные бензиновые модели, так и электромобили, причем потери затронут все ключевые бренды группы.

Согласно предварительному перечню, оказавшемуся у журналистов, компания прекратит выпуск компактного кроссовера Taos и седана Jetta. Кроме того, с конвейера уберут электрический Porsche Taycan, а также хэтчбек Skoda Fabia. Вдобавок планируется снять с производства купе-кроссоверы Audi Q5 Sportback и Q6 e-tron Sportback.

Что касается Porsche, второе поколение электрокара Taycan и кроссовера Cayenne Coupe, скорее всего, так и не увидит свет.

В зоне риска оказались и новые бензиновые версии среднемоторных моделей Porsche – 718 Boxster и Cayman. По всей видимости, их выход на рынок пока под вопросом.

В рамках борьбы с убытками концерн также отказывается от электромобиля Cupra Raval. Ситуация настолько серьезная, что под угрозой закрытия находятся сразу четыре завода в Германии, где выпускают машины Volkswagen и Audi.

О планах Volkswagen по сокращению модельного ряда «За рулем» уже рассказывал ранее.