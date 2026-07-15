Дешевый российский пикап из 2000-х продают за миллион рублей: откуда такая цена?

Восстановленный Иж-27175 2006 года выпуска продается в Москве за 1 млн рублей

В Москве на продажу выставили открытый пикап Иж-27175 2006 года выпуска. Продавец хочет выручить за него ровно миллион рублей. Перед размещением объявления машину полностью перебрали, кузов загрунтовали и заново перекрасили.

Эта модель – настоящий гибрид. Передняя часть взята от легковых Жигулей, а задняя – от грузового Иж-2717. Выпускали такие на Ижевском автозаводе с 2005 по 2012 год, то есть всего семь лет.

Внутри – панель приборов от ВАЗ-2107 и сиденья от Иж-2126 «Ода». Карбюраторные двигатели ставили до 2006 года, после перешли на инжекторные моторы ВАЗ.

По сути, Иж-27175 был самым дешевым коммерческим автомобилем на российском рынке в те годы. Ни водители, ни владельцы его особенно не жалели – возили стройматериалы, мебель, что угодно. Потому большая часть тиража к сегодняшнему дню уже не на ходу.

В нынешнем виде этот экземпляр – скорее коллекционный артефакт. Он вряд ли когда-нибудь снова поедет за цементом и досками. Зато станет отличной базой для кастом-проекта или просто украшением гаража.

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