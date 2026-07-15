Этот внедорожник хочет быть похожим на Jeep: получится?
Минувшей весной нам явили новый бренд – 212. Да-да, только число. Непривычно. Он отпочковался от марки BAW, которая теперь обозначает лишь название завода. Сейчас 212 предлагает исключительно пятидверный рамный внедорожник Т01, но во втором полугодии в продажу поступит построенный на его основе пикап Р01.
Если в облике пятидверки можно увидеть мотивы внедорожника Jeep Wrangler, то экстерьер пикапа – вылитый Jeep Gladiator. Полуметровый прирост длины относительно Т01 пришелся на корму. Угол съезда сократился до 18°, но угол въезда остался без изменений – внушительные 42°.
Размеры грузового отсека я снял лазерной линейкой: длина – 1605 мм, ширина – 1515 мм. Для сравнения, у пикапов Соллерс длина и ширина платформы – по 1520 мм.
Спереди и сзади – неразрезные мосты, причем задняя подвеска обходится без рессор. В каком виде P01 будет сертифицирован в России, пока не понятно, но в Китае заявленная грузоподъемность – 995 кг.
Как часто бывает в КНР, тест машины оказался усеченным. Проехаться удалось только по заводскому кольцу длиной 1,3 км. Одна его половина – ровный прямой участок, вторая изобилует неровностями: булыжная мостовая, плитка, «лежачие полицейские» и т.д.
Но всё это пикапу что слону дробина – подвеска глотает не поперхнувшись. Заметил только, что Р01 раскачивается сильнее, нежели исходный Т01, и руль у него совсем уж неинформативный. «Это еще прототип, доводочные работы не завершены», – парирует сидящий рядом заводской испытатель.
А вот что трогать не надо, так это силовой агрегат. Он тут другой, нежели у внедорожника: вместо 2,0-литрового турбодизеля используется мотор 2.3 (190 сил) с чугунным блоком цилиндров. Этот двигатель с ниссановскими корнями нам известен по Наваре. Малошумный и тяговитый, с ним машина набирает ход решительно, ускорения после 80 км/ч не такие сонные.
Насчет экономичности ничего сказать не могу – слишком мало проехал. Надеюсь, к Новому году удастся заполнить этот пробел.
BAW 212 P01
- Длина / ширина / высота / база, мм 5469 / 1955 / 1960 / 3488
- Дорожный просвет, мм 254
- Снаряженная / полная масса, кг 2500 / 3495
- Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 2299 см³, 190 л. с., 500 Н·м
- Трансмиссия полный привод, А8
- Топливо / запас топлива, л ДТ / 80
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