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Как продать машину на запчасти без юридических проблем? Ответы экспертов

Юристы объяснили, как законно продать авто на запчасти и снять его с учета в ГАИ

Когда автомобиль превращается в груду металла после аварии или его восстановление обходится дороже рыночной цены, россияне часто задумываются о распродаже его по деталям. С одной стороны, это шанс вернуть хоть какие-то деньги, особенно если сохранились редкая оптика, бамперы или элементы салона, которые востребованы у владельцев снятых с производства моделей. Но просто так отдать машину на разбор нельзя – это чревато серьезными проблемами с законом.

По сути, эксперты авторынка советуют оценивать выгоду заранее. К примеру, если кузов после ДТП «убит», а стоимость ремонта силовых элементов выше цены самого автомобиля, разборка становится единственным разумным решением. Плюс это спасает от головной боли, когда машину невозможно легально переоформить или эксплуатировать по документам.

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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙДА

С точки зрения права схема требует предельной аккуратности. Юрист Лев Воропаев предупреждает: первым делом убедитесь, что на авто нет обременений – оно не должно числиться в угоне, залоге или под арестом. Затем нужно грамотно оформить сделку, иначе последствия аукнутся и продавцу, и покупателю.

Почему просто продать «под разбор» – рискованно

Юрист Сергей Смирнов обратил внимание на ключевую ловушку: «Чтобы продать автомобиль на запчасти, нужно будет прекратить регистрацию, а это возможно лишь в конкретных случаях, прописанных в законодательстве. Это обычная продажа автомобиля, продажа автомобиля за границу и утилизация. Если просто продать автомобиль на разборку, скупщики никогда не поставят машину на учет на себя: она так и продолжит за вами числиться со всеми вытекающими. Аннулировать регистрацию будет сложно».

Поэтому самый простой и безопасный путь, по словам Воропаева, – продать машину целиком по договору купли-продажи. В документе важно прямо прописать, что ТС передается именно для последующего разбора. Дальше алгоритм такой: составить договор, получить деньги, а через 10 дней снять авто с учета в ГАИ. Тогда вас не завалят налогами и штрафами, если вдруг кто-то восстановит эту машину. Продавать так можно и частнику, и профильной компании.

Утилизация со снятием деталей

Другой вариант – сдать кузов на утилизацию, предварительно сняв с него все ценное. Смирнов объяснил, как это сделать без нарушений: «Единственно грамотный алгоритм при таком подходе – это максимально снять и распродать неномерные детали (двигатель, коробка передач, рама), а остальное привезти в специализированную организацию и зафиксировать факт утилизации актом. С актом об утилизации транспортного средства уже можно смело обращаться в ГАИ и снимать автомобиль с учета».

Кстати, при продаже номерных агрегатов ( двигатель, КП) юристы настаивают на составлении договора с указанием их номеров. Для полной чистоты сделки стоит получить в ГАИ свидетельство о высвобождении номерных агрегатов. И ни в коем случае не уничтожайте VIN-номера намеренно – наоборот, фиксируйте состояние деталей на фото или видео, чтобы потом не возникло претензий.

Юристы напомнили, что продажа запчастей без документов – прямой путь к административке или даже уголовной ответственности, особенно если авто вдруг окажется в угоне. Параллельно не забывайте про налоги: если машина была в собственности меньше трех лет, придется подать декларацию 3-НДФЛ и заплатить 13% от полученной суммы.

О том, как вернуть авто к жизни без продажи по частям, «За рулем» недавно писал.

Источник:  Autonews.ru
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