Эти бренды переписали ценники на свои машины в июле: свежая статистика

На российском рынке с 1 по 15 июля 2026 года изменились цены у 7 автобрендов

Специалисты агентства « Автостат» проанализировали свежие данные с портала «Цена Авто» и выяснили, что в первой половине июля, с 1-го по 15-е число, на российском рынке официально скорректировали стоимость сразу семь производителей. Причем в основном речь идет о повышении – снизили цены лишь две марки.

Небольшой, но приятный сюрприз преподнесли покупателям FAW и Sollers. У первого подешевел кроссовер T77 в версии Luxury – его цена упала на 5,4%. А вот Sollers SF5 в кузове цельнометаллический фургон стал доступнее сразу на 12,8%. Такой дисконт выглядит весьма солидно.

В остальном картина, прямо скажем, не радует. Белорусский Belgee прибавил от 0,1% до 0,3% на разные комплектации седана S50, кроссоверов X50+ и X70. Китайский премиум Hongqi тоже решил не отставать: его модель HS3 подорожала в диапазоне 0,3-0,8%.

У холдинга Geely изменения затронули практически всю линейку. Большая часть моделей (Atlas, Cityray, Coolray, EX5, EX5 EM-i) прибавила от 0,1% до 0,2%. Исключением стали лишь некоторые комплектации – например, «Люкс» у Atlas или «Про» у электромобилей. Модели Monjaro, Okavango и Preface также поднялись в цене на 0,1% почти во всех версиях.

Российский Evolute зафиксировал рост стоимости на свои электромобили I-Joy – от 5% до 5,3%, а I-Space – на 2,6-2,9%. Цены изменились в сторону повышения. Не обошлось и без LADA: бортовая версия Niva Legend (кроме комплектации Off-Road) выросла в цене на 2,9-3,5%.

О том, как дорожают автомобили на вторичном рынке, «За рулем» недавно писал.