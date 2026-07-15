В этих регионах ситуация с бензином нормализовалась

В 13 регионах России заметно улучшилась ситуация с наличием бензина

В 13 субъектах Российской Федерации наметилось заметное улучшение с доступностью бензина на автозаправочных станциях. Очереди становятся короче, а привычный ритм работы АЗС постепенно восстанавливается. Такие данные, собранные с сайта-локатора АЗС Russiabase и сервиса топливных карт, приводят «Известия».

Меры, предпринимаемые местными властями, дают плоды. В ряде регионов уже сняли ограничения на продажу топлива в канистры и ввели особые графики отпуска – по четным и нечетным числам. В Минэнерго подтвердили: ажиотаж начинает спадать, и ситуация понемногу приходит в норму.

Какие же регионы оказались в числе лидеров по нормализации? Судя по статистике, меньше всего проблем сейчас в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской, Калужской, Смоленской, Новгородской и Курганской областях. Хорошие новости приходят и из Приморского края, а также из ЯНАО, Калмыкии, Бурятии и Республики Коми. Даже в Московском регионе, Петербурге и Ленинградской области заправки работают заметно спокойнее, хотя в часы пик на некоторых точках все еще можно застать небольшие скопления машин.

Ранее «За рулем» объяснял, как топливный кризис повлиял на российский авторынок.