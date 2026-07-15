Через сколько можно садиться за руль после кваса и айрана

Врач Михалёва: перед поездкой за рулем не стоит пить много кваса

Кефир, айран и квас – это продукты, которые многие пьют для утоления жажды, особенно летом. Однако, как предупредила врач-эндокринолог из «СМ-Клиники» Оксана Михалёва, перед тем как садиться за руль, от них лучше отказаться.

По сути, дело в том, что эти напитки – результат естественного брожения. В процессе в них образуется этиловый спирт. В магазинном квасе, например, его доля обычно колеблется от 1 до 1,2%, а вот в домашнем варианте она может быть выше. После такого напитка алкотестер способен зафиксировать этанол, объяснила врач.

Однако паниковать раньше времени не стоит. Специалист уточняет: это не состояние опьянения. Во рту после кваса остаются лишь пары спирта, которые выветриваются за 15-20 минут. Хотя если вы выпили много домашнего кваса, все серьезнее – содержание спирта там действительно больше.

Причем не только эти напитки могут создать ложное впечатление у инспектора. Как подчеркнула Михалёва, аналогичный эффект дают безалкогольное пиво, некоторые десерты с алкогольной пропиткой, лекарства и даже ополаскиватели для полости рта на спиртовой основе. Если прибор покажет следы алкоголя, человека не признают пьяным – обычно назначают дополнительную проверку. Но рисковать все же не стоит.

О том, как простая ошибка с кондиционером может навредить автомобилю, «За рулем» ранее объяснял.