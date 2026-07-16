После этих безалкогольных напитков за руль категорически нельзя

Врач Михалёва: квас содержит спирт и может повлиять на показания алкотестера

Даже привычный всем квас способен сыграть злую шутку за рулем, предупредила кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Оксана Михалёва. Она отметила, что напиток появляется в результате естественного брожения, из-за чего в нем образуется немного этилового спирта – обычно от 1 до 1,2% у магазинного варианта, а в домашнем эта цифра еще выше. Именно поэтому садиться за руль сразу после такого питья, мягко говоря, рискованно.

На деле алкотестер может зафиксировать алкоголь, но это не опьянение, пояснила медик. Остаточные пары спирта, которые остаются в полости рта, как раз и дают ложный сигнал. Правда, исчезают они довольно быстро – минут за 15-20.

А вот с домашним квасом ситуация сложнее: там градус выше, поэтому последствия могут оказаться серьезнее, чем просто пара лишних цифр на экране прибора.

« Следует учитывать, что аналогичный кратковременный эффект могут вызывать и некоторые другие продукты: кефир, айран, безалкогольное пиво, отдельные виды десертов с алкогольной пропиткой, а также некоторые лекарственные средства и ополаскиватели для полости рта на спиртовой основ е», – подчеркнула Михалева.

По ее словам, если анализ после кваса и выявит спирт, то пьяным человека все равно считать не будут – в таких случаях обычно проводят дополнительную проверку. Но лучше все-таки не рисковать и избегать напитков, которые способны привести к спорным показателям алкотестера, заключила врач.

Ранее «За рулем» предупреждала о неочевидной поломке автомобиля из-за кондиционера.