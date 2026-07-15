«Удобная, хорошая машина»: глава Ростеха оценил новый кроссовер АВТОВАЗа

Глава Ростеха Чемезов: автомобили Lada пользуются спросом

Автомобили Lada, производимые АВТОВАЗом, пользуются спросом, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«АВТОВАЗ за последние четыре года выпустил три новые, современные модели. Это Aura, Iskra и Azimut. Если сравнить с эпохой, так сказать, Renault, которая у нас продлилась 15 лет, то за эти 15 лет мы совместно с Renault выпустили тоже три модели. Наши модели пользуются спросом», - сказал он.

Так, модель Iskra в рейтинге продаж сегодня занимает восьмое место, а по итогам года может выйти на шестое, считает Чемезов.

«Новый, современный кроссовер выпустили - Azimut. Мы его презентовали на ПМЭФ. Я покатался на нем - очень удобная, хорошая машина. Комфортная и внешне очень современная. Думаю, что тоже будет пользоваться спросом. Выйдем на объем до 70 тыс. автомобилей в год», - отметил глава Ростеха.

Lada Azimut

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