Почти все продажи марки JAC в РФ приходятся на одну модель

Более 97% продаж JAC на российском авторынке составили продажи пикапа JAC T9

В первом полугодии 2026 пикап JAC T9 в структуре российских продаж китайского бренда занял 97,6%, тогда как год назад его доля составляла 63,53%.

То есть почти все, что продает JAC в РФ – это пикапы T9. Пресс-служба уточнила, что 73,9% клиентов предпочли пикапы с бензиновыми моторами, остальные выбрали дизель. При этом высока доля частных клиентов – она составляет около 60%. Напомним, JAC T9 собираются на мощностях УАЗа в Ульяновске, на одной линии с клоном Sollers ST9.

Именно успех JAC T9 позволил китайскому бренду занять 17% российского сегмента пикапов – за шесть месяцев JAC реализовал 1575 штук. Помимо T9, это еще «младшая» модель T8 и ее модификация T8 Pro, но их доля, очевидно, невелика.

JAC T9

Еще одна модель, несмотря на явное доминирование T9 в российской линейке бренда, заслужила упоминания в свежем пресс-релизе: JAC RF8 попал в Топ-5 сегмента минивэнов. Правда, точные цифры продаж тут не сообщаются. А вообще официальный сайт JAC в РФ содержит информацию о семи моделях: помимо указанных, это кроссоверы JS3 и JS6, а также лифтбек J7.

В этом смысле интересно, что в мае «За рулем» сообщил о готовящемся расширении модельного ряда JAC в РФ...