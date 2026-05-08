Хорошо известная в России марка расширит модельный ряд на нашем рынке

Директор по продажам JAC Садовенко анонсировал расширение модельной линейки в РФ

JAC в 2026-м намерена заметно расширить присутствие в России. Как сообщает директор по продажам ООО «Джак Автомобиль» Сергей Садовенко, бренд планирует не только пополнить модельный ряд новинками, но и выпустить дополнительные версии уже знакомых машин.

Садовенко подчеркнул: ключевая задача марки сейчас – нарастить объёмы реализации относительно нынешнего уровня. По его словам, добиться этого собираются за счёт трёх вещей: увеличения производственных мощностей, расширения самой линейки и вывода новых комплектаций на существующие модели. Правда, конкретные названия этих автомобилей он озвучивать не стал.

Отдельный фактор, который, как рассчитывают в компании, укрепит позиции JAC на рынке, – завершение полного годичного цикла локальной сборки. Это, по мнению Садовенко, должно позитивно отразиться на ценообразовании.

На данный момент в России JAC уже собирает пикап T9 и минивэн RF8. Какие ещё модели попадут под локализацию в будущем – пока тайна.

Ранее появлялась информация, что во втором-третьем квартале года JAC покажет внедорожник JS9, созданный на базе того самого пикапа T9. От исходника новинка отличается, прежде всего, иной передней частью. В Китае у версии JS9 увеличен задний свес, а также есть парящий элемент на задней стойке кузова. Вдобавок автомобиль получил подросший клиренс, доработанную заднюю подвеску, расширители арок из неокрашенного пластика, боковые пороги и колёса в спортивном стиле.