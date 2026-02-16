#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Hyundai Santa Fe
16 февраля
Крупный семейный кроссовер Hyundai вернулся в Россию с ценой ниже «китайцев»
Hyundai Santa Fe пятого поколения возвращается...
Продажа автомобиля через Госуслуги набирает популярность в России
16 февраля
Продажа автомобиля через Госуслуги набирает популярность в России
ГИБДД: в РФ более 70 тысяч сделок с авто...
Российский бренд начал подготовку к выпуску обновленной модели: подробности
16 февраля
Российский бренд начал подготовку к выпуску обновленной модели: подробности
Компания Aurus объявила о модернизации завода в...

Две модели JAC отправили в экстремальные холода — что получилось?

Минивэн JAC RF8 и пикап JAC T9 завершили дополнительные испытания в Якутии

Рекомендуем
Известны сроки запуска нового внедорожника российской сборки

Российский офис компании JAC рассказал о результатах дополнительной серии испытаний двух моделей в условиях экстремального холода – минивэна RF8 и пикапа T9.

«На ближайшее время бренд JAC ставит перед собой довольно амбициозные задачи, одна из которых – завоевание и сохранение лидерства в ключевых для нас сегментах – минивэны и пикапы. Это невозможно без качественного и надежного продукта, соответствующего требованиям российских клиентов и адаптированного для работы в непростых условиях. Именно поэтому такого рода испытания мы дополнительно проводим локально», – рассказал Виктор Нащанский, заместитель гендиректора ООО «Джак Автомобиль».
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Минивэн RF8 и пикап T9 представительство компании называет ключевыми моделями. Российская серия их северных климатических испытаний проводилась на технологическом полигоне Северо-Восточного федерального университета в Якутии. Проверялась работа силового агрегата при холодном пуске, эффективность климатической установки, корректность работы ассистентов водителя и систем безопасности. Температура опускалась до –43°С.

Рекомендуем
Хотят вернуться: в JAC оценили перспективы возвращения глобальных автомарок в РФ

Каковы результаты? Сообщается, что в условиях низких температур двигатель работал без нареканий, подтверждена 100% успешность холодного старта вне зависимости от длительности пребывания на морозе.

Специалисты отметили высокую стабильность холодного хода: колебания оборотов составили менее ±30 об./мин без нагрузки и не более ±50 об./мин при включенном кондиционере.

Результаты испытаний свидетельствуют о высокой базовой готовности техники JAC к эксплуатации в условиях очень низких температур, отмечают в компании.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 12
16.02.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о JAC T9

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв