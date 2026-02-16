Две модели JAC отправили в экстремальные холода — что получилось?

Минивэн JAC RF8 и пикап JAC T9 завершили дополнительные испытания в Якутии

Рекомендуем Известны сроки запуска нового внедорожника российской сборки

Российский офис компании JAC рассказал о результатах дополнительной серии испытаний двух моделей в условиях экстремального холода – минивэна RF8 и пикапа T9.

«На ближайшее время бренд JAC ставит перед собой довольно амбициозные задачи, одна из которых – завоевание и сохранение лидерства в ключевых для нас сегментах – минивэны и пикапы. Это невозможно без качественного и надежного продукта, соответствующего требованиям российских клиентов и адаптированного для работы в непростых условиях. Именно поэтому такого рода испытания мы дополнительно проводим локально», – рассказал Виктор Нащанский, заместитель гендиректора ООО «Джак Автомобиль».

Минивэн RF8 и пикап T9 представительство компании называет ключевыми моделями. Российская серия их северных климатических испытаний проводилась на технологическом полигоне Северо-Восточного федерального университета в Якутии. Проверялась работа силового агрегата при холодном пуске, эффективность климатической установки, корректность работы ассистентов водителя и систем безопасности. Температура опускалась до –43°С.

Каковы результаты? Сообщается, что в условиях низких температур двигатель работал без нареканий, подтверждена 100% успешность холодного старта вне зависимости от длительности пребывания на морозе.

Специалисты отметили высокую стабильность холодного хода: колебания оборотов составили менее ±30 об./мин без нагрузки и не более ±50 об./мин при включенном кондиционере.

Результаты испытаний свидетельствуют о высокой базовой готовности техники JAC к эксплуатации в условиях очень низких температур, отмечают в компании.

«За рулем» можно смотреть на YouTube