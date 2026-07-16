Toyota Corolla масштабно обновилась к своему юбилею: все изменения

Toyota Corolla Sport 60th Anniversary вышла в Японии с ценой 1,62 млн рублей

Японский производитель обновил стандартный хэтчбек Corolla, добавив ему двухцветные 18-дюймовые диски и свежие варианты окраски кузова.

Кроме того, базовая версия теперь щеголяет 7-дюймовой цифровой приборкой. Тем, кто готов доплатить, достается дисплей на 12,3 дюйма и мультимедиа с тачскрином диагональю 10,5 дюйма, как у более дорогих комплектаций.

Toyota Corolla Sport 60th Anniversary

Юбилейная модификация Corolla Sport, которая называется 60th Anniversary G «Z Active Elegance», окрашена либо полностью в черный, либо уже в два цвета. Передние крылья украшают накладки с гравировкой 60th Anniversary.

В салоне спецверсии – передняя панель в экокоже с юбилейным логотипом. Кресла спереди спортивные, их обшили кожей и кожзамом, причем в черно-бежевом сочетании. Добавились алюминиевые накладки на педалях.

Toyota Corolla Sport 60th Anniversary

Главное техническое изменение здесь – базовый комплекс Toyota Safety Sense 3.0. Системы активной безопасности ADAS используют доработанные камеры с повышенным разрешением и расширенным углом обзора, а также радар с увеличенной дальностью. Вдобавок инженеры реализовали функцию беспроводных обновлений «по воздуху», так что софт со временем не устареет.

Силовая установка осталась прежней – гибридной. Она строится вокруг 1,8-литрового 98-сильного атмосферного двигателя, небольшой тяговой батареи и электромотора, выдающего 95 л.с. и 185 Нм крутящего момента.

Toyota Corolla Sport 60th Anniversary

Продажи юбилейного хэтчбека уже стартовали на домашнем рынке в Японии. Минимальный ценник составляет 3 438 000 иен, что по текущему курсу примерно 1,62 млн рублей.

Ранее «За рулем» рассказывал о редких японских автомобилях, которые ценятся даже на родине.