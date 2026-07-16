Немецкий кроссовер за 11 тысяч рублей в месяц: новое выгодное предложение

В Германии новый Opel можно арендовать за 11 тысяч рублей в месяц

Немецкий автоконцерн Opel запустил новую программу аренды своего компактного кроссовера Mokka. Правда, договор заключается не как обычная подписка, а через лизинг для физических лиц, пишет журнал Motor.

Срок такого договора – полтора года, то есть 18 месяцев. Ежемесячный платеж составит всего 129 евро, что по текущему курсу равняется примерно 11,5 тысячи рублей.

Но есть нюанс: сразу при оформлении придется выложить сервисный сбор в 999 евро (это около 89 тысяч рублей). По истечении срока у клиента будет выбор – либо вернуть машину дилеру, либо выкупить ее по остаточной стоимости.

Под капотом у предлагаемого Opel Mokka стоит 131-сильный бензиновый двигатель, работающий в паре с автоматом.

Opel Mokka

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