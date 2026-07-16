Россиян предупредили о росте стоимости новых машин

Глава РОАД Подщеколдин: Новые авто в России снова начнут дорожать

Рост курса доллара становится прямым катализатором удорожания машин в нашей стране. Такую точку зрения озвучил Алексей Подщеколдин, возглавляющий ассоциацию «Российские автомобильные дилеры».

«Сейчас курс рубля потихоньку пополз вверх. Значит, стоимость автомобиля снова будет расти. Мы с членами РОАД были в Индии – там люди спят на улице, всякое бывает. Но у них курс рупии стабильный. У нас рубль скачет: то 70, то 80, то 100 рублей за доллар», – сообщил эксперт.

Главная проблема, по словам Подщеколдина, – именно в отсутствии этой самой стабильности, что неизбежно тянет за собой повышение цен на авто.

А вот еще одна любопытная цифра. Оказывается, средняя стоимость нового автомобиля с 2012 года взлетела на 300%. И это при том, что зарплаты росли лишь вровень с инфляцией. Как подчеркнул глава РОАД, реальных денег у людей больше не стало, и ему хотелось бы, чтобы этот факт осознавало как можно больше граждан. Для сравнения: в 2012-м средняя цена новой машины составляла 800 тысяч рублей, а сейчас добралась до отметки в 3,3 миллиона.

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