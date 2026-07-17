Toyota показала первые изображения обновленного кроссовера Crown

Toyota Crown 2027: фото, характеристики, комплектации и цены на рынке Японии

Toyota опубликовала первые официальные изображения рестайлинговой версии кроссовера Crown. Публичная премьера модели запланирована на середину сентября 2026 года – то есть буквально через два месяца.

Дизайнерских сюрпризов ждать не стоит: внешность изменили минимально. Основное новшество – новый оттенок Neutral Black, который заменит в палитре прежний черный цвет. Для версии RS в базе теперь идут красные тормозные суппорты. Чуть подкорректировали бампер – туда добавили горизонтальные отражатели, и на этом изменения экстерьера заканчиваются.

Toyota Crown 2027

Внутри серьезной перепланировки не будет – упор сделали на комплектации. Интересная деталь: зимний пакет и подрулевые лепестки переключения передач становятся стандартом для всех версий. Зато из списка опций убрали цифровое зеркало заднего вида и компактную «докатку». В топовых версиях Z и RS штатно появится цифровой ключ, а сам брелок смарт-ключа сменит цвет на «серый металлик».

Toyota Crown 2027

Под капотом – более серьезные перемены. Как пишет японское издание Creative Trend, Crown получит гибридную систему уже пятого поколения. В ее основе – атмосферник на 2,5 литра, работающий в паре с более мощным электромотором. Суммарная отдача вырастет до 236 л.с., прибавка – всего 5 сил по сравнению с нынешней версией. Зато Dual Boost с 2,4-литровым турбомотором и двумя электродвигателями останется прежним: его 344 л.с. никто трогать не стал.

Старт продаж и полный прайс-лист объявят в середине сентября. Сейчас Crown на японском рынке стоит от 5,15 млн до 6,7 млн иен – это примерно 2,5-3,2 млн рублей по курсу на середину июля 2026 года.

О других японских кроссоверах на российском рынке «За рулем» ранее уже рассказывали.