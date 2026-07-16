В Россию приехал практичный полноприводный «японец» с ценой Гранты

Suzuki Xbee предлагают под заказ в России с ценой от 1,03 млн рублей

В России начались продажи кроссовера Suzuki Xbee (Crossbee) – модели, которая официально никогда не поставлялась на наш рынок. Машину можно заказать во Владивостоке и Хабаровске по цене от 1 030 000 рублей.

Suzuki Xbee – это, пожалуй, один из самых необычных компактных SUV последних лет, пришедших из Японии. Внешне он напоминает кей-кар Hustler, но на деле это полноценный автомобиль B-класса, построенный на платформе Heartect. Выпускают модель исключительно для внутреннего японского рынка с декабря 2017 года, а к нам она попадает по параллельному импорту.

Suzuki Xbee

За минимальные 1 030 000 рублей в Хабаровске предлагают полноприводный кроссовер первого поколения. В список оснащения входят: тканевые сиденья, кожаный мультируль, мультимедиа с тачскрином, однозонный климат-контроль, адаптивный круиз, бесключевой доступ с кнопкой запуска мотора и полный электропакет.

Под капотом этого Xbee – гибридная установка. Она состоит из литровой бензиновой «турботройки» K10C Boosterjet мощностью 99 лошадиных сил, маленького 3,1-сильного электромотора-стартера и классического 6-ступенчатого автомата.

Кстати, если сравнивать с бюджетными «одноклассниками», то картина получается любопытная. Самый доступный седан LADA Granta с кондиционером на деле предлагается дороже – от 1 068 000 рублей. Даже китайские кроссоверы начального уровня JAC JS3 и Livan X3 Pro стартуют с более высоких цен: первый продается со скидкой за 1 584 000 рублей, а цены на второй начинаются с 1 869 900 рублей.

Интерьер Suzuki Xbee

Два новых Suzuki Xbee второго поколения можно заказать во Владивостоке за 1 464 000 и 1 559 000 рублей. Они тоже гибридные, но вместо турбомотора там стоит 82-сильный 1,2-литровый атмосферник, а 6-ступенчатый автомат заменен на вариатор.

Визуально отличить вторую генерацию несложно: у нее современная светодиодная оптика спереди, иные бамперы и более «квадратный» кузов. Внутри – новая передняя панель с 7-дюймовой цифровой панелью приборов, обновленный кожаный мультируль, более продвинутая мультимедийка и другие отделочные материалы.

Ранее «За рулем» подробно рассказывал, какие неожиданные альтернативы можно найти на российском рынке за цену базовой LADA.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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