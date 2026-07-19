Кожа, стиль и автомат: KGM раскошелился на заряженный Korando

Корейский паркетник KGM Korando получил броский внешний вид за €29 490

Южнокорейский автопроизводитель KGM анонсировал специальную версию популярного кроссовера Korando.

Новинка, получившая приставку Limited Edition, уже появилась в прайс-листах дилеров Германии с начальной ценой в 29 490 евро.

Главный сюрприз заключается в том, что даже в базе эта модификация предлагается с автоматом.

В основе лимитированной серии лежит неплохо оснащенная комплектация Nomad Plus, однако инженеры существенно дополнили ее элементами премиум-класса. Интерьер теперь радует натуральной кожей на сиденьях, причем передние кресла получили не только подогрев, но и вентиляцию с электрорегулировками, а у водителя добавилась поясничная поддержка. Для создания настроения в салоне предусмотрена контурная подсветка, а управлять пятой дверью стало удобнее благодаря сервоприводу.

Внешность «лимитки» тоже не осталась незамеченной. Автомобиль получил затемненную решетку радиатора, стильные 19-дюймовые колесные диски с алмазной полировкой и контрастную черную крышу с такими же рейлингами и корпусами зеркал.

Под капотом у эксклюзивной версии прописался проверенный 1,5-литровый турбомотор, выдающий 163 л.с. Агрегат работает исключительно в паре с 6-ступенчатым автоматом, а к его расход в смешанном цикле варьируется от 7,7 до 8,7 литров на сотню.

Безопасность на высоком уровне: помимо штатных систем экстренного торможения и удержания в полосе, в пакет включены мониторинг «слепых» зон и помощники при перестроении.

Пятиместный Korando длиной 4,45 метра вмещает до 551 литра багажа, оставаясь практичным выбором для города и трассы.