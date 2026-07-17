В России могут отменить ряд штрафов для водителей

В Госдуме предложили упразднить 28 штрафов для водителей и пешеходов

Законопроект об отмене сразу 28 видов штрафов появился в Госдуме. Разработка началась после длительного мониторинга, а его авторы затронули в том числе нарушения на дорогах.

Все наказания, которые предлагают упразднить, поделили на два блока. В первом – ситуации, когда данные о водителе или машине уже есть в госсистемах. По сути, сотрудники ГАИ могут сами все проверить – установить личность или найти полис ОСАГО. Поэтому депутаты считают: если водитель забыл права дома или не распечатал страховку, наказывать его не стоит. Реально-то он законно управляет машиной, хоть и без бумажки.

Вторая группа – случаи, где опасность для общества минимальна. Речь идет, кстати, о переходе дороги в неположенном месте или мелких огрехах с установкой номерного знака. А еще – про тонировку стекол, если она не блокирует обзор.

Есть и еще одно предложение: унифицировать штраф за нарушение ПДД в жилых зонах по всей стране. Сейчас каждый регион сам решает, сколько брать с нарушителя.

Пока документ на стадии согласования. Зато если его примут, то изменения вступят в силу с 1 января 2027 года.

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