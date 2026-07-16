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Стоит ли ждать скидок и распродаж машин в этом году? Мнение эксперта

Глава «Автостата» Целиков: Скидок на автомобили и распродаж в 2026 году не будет

В текущем автомобильном сезоне импортеры, дилеры и производители действуют с оглядкой на прошлогодние ошибки. Перепроизводства, когда машины продавали чуть ли не в убыток, больше не наблюдается – компании тщательно следят за складскими запасами. По словам главы « Автостата» Сергея Целикова, урок оказался полезным.

За первую половину 2026 года в Россию ввезли 186 тысяч новых легковых автомобилей. При этом отечественные заводы (с учетом производства для российского рынка, например, Belgee) собрали еще 430 тысяч машин. Суммарно получается 616 тысяч единиц.

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А вот на учет за тот же период поставили 608,6 тысячи новых машин. Если учесть спецучет и небольшие объемы экспорта, выходит, что баланс на рынке практически идеальный. Динамика показывает: роста товарных запасов легковушек сейчас нет.

« Для дилеров это хорошая новость, а вот для конечных потребителей может быть и не очень. Ожидать больших скидок и распродаж (как в прошлом году) в нынешнем сезоне не стоит. Распродавать уже нечего », – резюмирует Целиков.

О том, как вели себя цены на авторынке в этом году, «За рулем» уже подробно рассказывал.

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Источник:  Авто Mail
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