За руль без риска: новые правила медосмотра водителей вступят в силу в 2027 году

С 1 марта 2027 года в РФ вводится новый порядок медосвидетельствования водителей

С марта 2027-го в России заработают обновленные правила медосвидетельствования для водителей. Данные обследований больше не будут теряться – они станут автоматически поступать в ГАИ. Такую информацию озвучил заместитель министра здравоохранения Андрей Плутницкий во время круглого стола, который прошел в Совете Федерации.

«Мы выстраиваем так называемую бесшовную информационную среду. Вся информация по результатам медосвидетельствования будет напрямую передаваться в МВД и ГАИ. Эта норма вступит в силу с марта следующего года и станет обязательной», – процитировали Плутницкого в РИА Новости.

Если у водителя при визите к врачу выявят заболевание из списка утвержденных противопоказаний, сведения об этом сразу попадут в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (проще говоря, в ЕГИСЗ). А оттуда данные уже перетекут в МВД.

Чиновник также добавил, что в новом проекте отдельно пропишут требования к медикам, которые оценивают ограничения для вождения. «Мы усилим контроль, чтобы исключить возможные упущения», – пояснил Плутницкий.

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