Западные автобренды по–прежнему хотят в Россию, но есть одно «но»

В РОАД оценили перспективы возвращения в Россию знакомых автобрендов

Многие глобальные автомобильные производители, известные еще со времен «старой школы», действительно задумываются о реванше на российском рынке. Однако, по словам главы ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдина, в ближайшей перспективе на легальные продажи в стране рассчитывать не стоит.

Как только санкции отменят, первыми, скорее всего, вернутся «корейцы», считает глава РОАД. У них ведь до сих пор функционируют российские офисы. Да и BMW продолжает оказывать поддержку. Правда, пока действуют западные ограничения, об официальном возвращении и речи быть не может, уверен Подщеколдин.

По сути, сейчас даже китайские компании опасаются работать в России напрямую. Им приходится мимикрировать, выдавая себя за другие бренды, отмечает глава РОАД. Впрочем, желания уйти с рынка у грандов нет.

Попытки такого прорыва обязательно будут, но только в том случае, если освободившаяся ниша сможет вместить хотя бы 10 тыс. машин, пояснил эксперт.

Напомним, что после февраля 2022 года большинство зарубежных автопроизводителей свернули свою деятельность в России. А уже в 2026-м BMW отправила своему китайскому подразделению жесткое распоряжение – любой ценой блокировать возможный экспорт автомобилей в нашу страну.

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