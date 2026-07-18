Топ-менеджер Ford поставил в пример качество китайских машин

Топ-менеджер Ford высказался о конкуренции с китайскими автокомпаниями

Исполнительный председатель Ford Билл Форд сделал неожиданное заявление в Вашингтоне. На мероприятии Axios он призвал американских производителей пересмотреть подход к конкуренции с Китаем. По его словам, просто жаловаться на субсидии или торговые барьеры – бесполезно.

Обыгрывать китайские автомобили нужно на их же территории. Такую мысль Билл Форд озвучил, комментируя текущее положение дел в отрасли. Отрывки его речи приводит Autoevolution.

Правнук Генри Форда подчеркнул, что появление китайских автомобилей в автосалонах по всей Америке стало вопросом «когда», а не «если». «Мы не можем рассчитывать на то, что сможем вечно их не пускать», — заявил он. По его словам, протекционистские барьеры в настоящее время препятствуют ввозу китайских автомобилей в страну, однако американским автопроизводителям не стоит полагаться исключительно на государственное вмешательство.

Поэтому автомобили, которые производятся в США, должны обладать тем же уровнем качества и передовыми технологиями, а также получать значительные субсидии, отметил Форд. Он также выступил за стабильную двухпартийную политику в области промышленности, так как циклы разработки автомобилей обычно намного дольше, чем циклы американских политических выборов.

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