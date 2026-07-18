Почему Jetour X70 Plus допустили к работе в такси

Как локализация в России отразилась на кроссовере Jetour X70 Plus

В перечень автомобилей, допущенных к работе в такси, недавно вошел кроссовер Jetour X70 Plus, который собирают в Калининграде. На заводе « Автотор» раскрыли, за счет каких именно российских компонентов удалось добиться нужного уровня локализации.

В Министерстве промышленности и торговли впервые опубликовали список из 20 разрешенных машин еще в октябре прошлого года. Потом, в марте и мае 2026-го, список корректировали, добавляя новые модели, которые соответствуют закону о локализации. А на днях он снова расширился – теперь в нем уже 30 позиций.

Jetour X70 Plus

Причиной включения Jetour X70 Plus в актуальный реестр стало последовательное увеличение доли отечественных деталей в его конструкции. Подробности о производстве рассказал Владимир Чапля, который руководит инновационно-технологическим центром «Автотор».

«Наше сварочно-окрасочное производство дает 900 баллов по локализации. В машине используются российские шины, стекла и электронные блоки. Уже налажен выпуск пяти ключевых блоков: управления двигателем, системы ГЛОНАСС, кузовной электроники, курсовой устойчивости и телематики. Также применяются отечественные лакокрасочные материалы, мастики, герметики, диски, аккумуляторы, выхлопные системы и приводные валы», – приводит его слова пресс-служба предприятия.

Интерьер Jetour X70 Plus

Чапля отметил, что останавливаться на достигнутом завод не намерен. Уже в августе планируют запустить производство сидений с российскими ремнями безопасности и локализованными подушками. В более отдаленной перспективе – освоить выпуск еще нескольких электронных блоков управления.

Сборка автомобилей Jetour в Калининграде идет с 2024 года. В 2025-м на заводе, при содействии техпартнера, запустили роботизированную сварочную линию, которая легко перенастраивается под разные модели кузовов на общей платформе. Ее мощность – 80 тысяч кузовов ежегодно.

Интересная деталь: во время пусконаладки на ней сварили первый кузов. пресс-служба тогда опубликовала фото, не уточняя бренд «подопытного». Однако по характерным чертам было понятно: тестировали линию на модели из семейства Jetour X70.

Технические характеристики

Что касается самого X70 Plus, это среднеразмерный кроссовер на пять мест. Длина составляет 4724 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1720 мм, колесная база – 2720 мм. Спереди стоит подвеска МакФерсон, сзади – многорычажная. Дорожный просвет – 204 мм, бак – на 57 литров. Под капотом – 1,6-литровый турбомотор на 190 л.с. с моментом 275 Нм. В паре с ним работает 7-ступенчатый робот. Разгон до 185 км/ч, привод только передний.

На российском рынке кроссовер предлагают в двух версиях: «Комфорт» и «Престиж». Базовая комплектация 2026 года стоит 3 099 000 рублей без скидок, топовая – 3 399 000. Если применить максимальные выгоды, цену можно снизить до 2 499 000 и 2 689 000 рублей соответственно.

Ранее «За рулем» объяснил, почему китайский подход к автобизнесу не работает в России.