Когда дилеры начнут предлагать хорошие скидки на машины

Глава РОАД Подщеколдин назвал условие для осенних скидок на автомобили

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин предсказал, что продавцы будут вынуждены давать покупателям скидки и бонусы. Речь о тех ситуациях, когда на фоне падения спроса начнут расти автомобильные стоки.

По словам Подщеколдина, прямо сейчас почти все востребованные модели в наличии у дилеров – никакого дефицита нет. Но продажи, увы, постепенно проседают.

«Сейчас продажи стали чуть хуже. Как только стоки начнут опять увеличиваться до 2-3 месяцев, куда деваться, дилеры будут вынуждены покупателям уступать», – пояснил он.

Эксперт обратил внимание, что количество машин на складах все-таки уменьшилось. Причина проста: продавцы больше «не хотят грузиться». В прошлом, по его словам, и отечественных брендов, и китайских накопили так много, что было по три полных склада. Сейчас на такое уже никто из дилеров не соглашается, заверил Подщеколдин.

Некоторые модели, впрочем, постепенно уходят из продажи. Это, как отметил собеседник, абсолютно естественный процесс. В качестве примера он привел популярные Geely – их завозят все меньше, потому что рынок кренится в сторону аналогичных Volga и Belgee.

Ранее «За рулем» подробно разобрал ситуацию на рынке подержанных машин в России.