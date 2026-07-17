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Вам нужен автомобиль? Три сценария выбора

Денис Тэммо рассказал, на что обращать внимание при покупке машины

Глава компании Vsemprokat Денис Тэммо определил три ключевых сценария использования автомобиля, каждый из которых требует своего подхода к выбору.

По его словам, решающее значение имеют не только бюджет или бренд, но и практические задачи: комфорт и репутация – для бизнеса, удобство и эстетика – для торжеств, надежность и вместительность – для долгих поездок.

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Эксперт подчеркнул, что в деловом сегменте статус марки уступает место техническому состоянию и акустическому комфорту. Для переговоров критически важны шумоизоляция и просторный второй ряд с климат-контролем.

Говоря о свадебном транспорте, Тэммо предупредил, что эффектные спорткары и ретрокабриолеты часто неудобны для людей в праздничных нарядах. Он рекомендовал присмотреться к просторным кроссоверам, минивэнам или четырехместным кабриолетам, где посадка и выход будут максимально легкими.

Для путешествий на расстояние свыше 1000 км специалист советует сразу рассматривать полноразмерные минивэны или рамные внедорожники. Главные параметры тут – объем багажника без необходимости складывать сиденья, наличие розеток для каждого ряда и ровный пол в салоне.

Ранее «За рулем» подробно объяснил, стоит ли ждать грандиозных распродаж на авторынке в этом году.

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Источник:  «Известия»
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