Малыш Daihatsu: две спецверсии, умные системы и смешная цена

Daihatsu Taft: ветеран кей–класса обновили при бюджетной цене в 8800 долларов

Шесть лет на рынке – не возраст для японского кей-кара Daihatsu Taft, но время для обновления.

Производитель не стал трогать силовую часть (скромные 51 или 63 л.с. в зависимости от турбо), при этом основательно перетряхнул внешность и оснащение, чтобы дать бой свежим аналогам: Suzuki Hustler и Mitsubishi Delica Mini.

Daihatsu Taft

Главная новость – две новые спецверсии для активных водителей. Rugged Venture получила матовую решетку радиатора, затемненные элементы отделки и 15-дюймовые диски цвета «оружейная сталь», а в салоне – соответствующие цветовые акценты.

Active Mode выглядит еще сдержаннее, но за доплату предлагает яркие оранжевые вставки на решетке, профиле, колесах и даже противотуманках. Единственное новшество в палитре – оттенок Spark Orange.

Внутри – свежая цифровая панель с 7-дюймовым экраном и четкой графикой, опционально доступна 9-дюймовая мультимедиа. Появился съемный бокс под полом багажника для мелочей, а панорамная крыша осталась в списке приятных бонусов. Но главное – электроника: обновленные датчики теперь распознают велосипедистов, встречные машины при повороте на перекрестках и пешеходов на любой траектории. Порог срабатывания системы предотвращения столкновений поднят до 80 км/ч, а адаптивный круиз-контроль и удержание в полосе настроены плавнее – в пробках езда стала комфортнее.

Двигатели прежние: атмосферный 0,66-литровый мотор или турбоверсия, оба работают в паре с вариатором. Привод – передний или полный. Цены стартуют с отметки 1 435 500 иен (примерно 8 800 долларов) за базовую переднеприводную версию, а топовый Active Mode с турбо и полным приводом обойдется в 1 930 500 иен (11 900 долларов).