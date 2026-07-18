Водители смогут экономить бензин: у «Яндекс Навигатора» появилась новая функция

«Яндекс Навигатор» научился строить маршруты для экономии горючего

Навигатор «Яндекса» и «Карты» обновились, добавляя новую функцию: при построении маршрута система теперь предлагает варианты, где расход бензина или дизеля будет меньше. Как пояснили в компании, такую дорогу могут выбрать, даже если она длиннее самой быстрой.

Секрет экономии кроется в алгоритмах: по задумке разработчиков, маршрут прокладывается через участки с плавным движением и меньшим количеством светофоров. В итоге, даже если путь длиннее, топлива уходит меньше. По сути, это компромисс между скоростью и расходом.

Кстати, это не единственное нововведение. Теперь в сервисах «Яндекса» – от «Карт» и «Навигатора» до Go и «Заправок» – прямо на карте отображается, есть ли на АЗС свободные колонки или там очередь. Водитель заодно может проверить и наличие топлива, не выходя из приложения. Все данные показываются в карточке заправки.

Откуда система берет сведения? Разработчики поясняют: работает анализ обезличенной информации из разных источников. В этот пул входят заказы через сервис «Заправки», данные от таксистов, дорожная обстановка и отзывы самих пользователей.

Пока что новый функционал с очередями и запасами топлива доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге и других населенных пунктах. Впрочем, «Яндекс» не единственный, кто предлагает такие сервисы. Похожие решения есть у «Сбера», а также у крупных сетей вроде «Роснефти», «Татнефти», «ЛУКОЙЛа» и «Газпромнефти» – у них собственные приложения с картами.

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