Валдай 12 обновился и получил более мощный мотор

Среднетоннажный грузовик Валдай 12 начали оснащать дизелем ЯМЗ-535 на 240 л.с.

Горьковский автозавод рассказал о грузовике Валдай 12 с дизельным двигателем увеличенной мощности.

Впервые такую модификацию предприятие показало на майской выставке Comvex 2026 в Москве. Ключевое отличие от прежнего варианта — вместо дизеля ЯМЗ-53445 (4,43 л, 170 л.с. и 664 Нм) поставили 5,1-литровый ЯМЗ-535, выдающий 240 л.с. и 882 Нм и работающий в паре с усиленной 6-ступенчатой МКП. Новый силовой агрегат позволил использовать Валдай 12 в составе автопоезда – то есть в паре с прицепами общим весом до 8 тонн.

Поэтому машину оснастили тягово-сцепным устройством, а также электрическими и пневматическими выводами для подключения прицепа. Заодно обновили и кабину: галогеновые фары заменили на светодиодные и поменяли решетку радиатора, а в комбинации приборов появился цветной дисплей.

В базовой комплектации остались мультимедиа с дисплеем на 9", камера заднего вида, кондиционер, круиз-контроль, отключаемая ESC, а также спальное место, расширяющееся сложением спинок пасажирских сидений. Сроки запуска в продажу обновленного Валдая 12 пока не называют.

Ранее «За рулем» рассказал о Валдае 12 в модификации самосвала.