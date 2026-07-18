В России появился полноприводный японский кроссовер дешевле «китайцев»

Новые Mitsubishi Eclipse Cross предлагаются в России с ценами от 2,1 млн рублей

На фоне дорожающих китайских SUV некоторые автолюбители вспоминают о японцах, которые когда-то официально продавались в России. Один из таких вариантов – купеобразный Mitsubishi Eclipse Cross: эту модель сейчас можно привезти из Японии и ОАЭ по цене от 2,1 млн рублей.

Mitsubishi Eclipse Cross

Речь идет о рестайлинговом поколении, дебютировавшем в 2020 году. Любопытно, что схожие по габаритам китайские и российские аналоги стоят заметно дороже. К примеру, Geely Atlas, представленный у нас еще и под брендом Volga, стартует от 3 449 990 рублей. Tenet T7 2025-2026 годов выпуска обойдется минимум в 2 735 000 рублей, а за Haval F7 даже в «прошлогодних» версиях просят от 2 849 000 рублей.

За базовые 2 099 000 рублей хабаровская компания предлагает переднеприводный праворульный Eclipse Cross под заказ из Японии. В оснащение входят кожаный салон, мультимедиа с сенсорным экраном, электронный «ручник» с функцией AutoHold, электропривод передних кресел, кожаный мультируль с глянцевым декором, климат-контроль и черные литые диски.

Полноприводная версия, все еще праворульная, обойдется покупателю во Владивостоке минимум в 2 300 000 рублей. Леворульные варианты стоят дороже: в Воронеже поставку оценивают в 2 350 000 рублей, в Рязани – в 2 650 000, в Твери – в 2 689 000, в Москве – от 2 700 000, в Воронеже – 2 830 000, а в Казани и Ярославле – 2 950 000. Чуть выше цены в Калуге, Ростове-на-Дону, Сыктывкаре и Нижнем Новгороде.

Интерьер Mitsubishi Eclipse Cross

Иногда машины можно купить сразу – без ожидания поставки. В Омске растаможенный кроссовер стоит 2 670 000 рублей, в Тюмени за несколько экземпляров просят по 3 150 000. В Саратове один такой автомобиль оценили в 3 280 000 рублей, а крупный нижегородский дилер продает Eclipse Cross за 4 179 000 рублей.

Техническая начинка у всех предлагаемых машин одинаковая. Под капотом – 1,5-литровая бензиновая «турбочетверка» мощностью 163 л. с. (250 Нм), работающая в паре с вариатором. Привод в основном полный, хотя на рынке встречаются и переднеприводные версии.

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