Лучший японский кроссовер в мире начали продавать в России по цене «китайцев»

Новые Honda CR-V из Китая поставляются в Россию с ценами от 3,5 млн рублей

Признанный экспертами лучшим в своем классе на 2026 год японский кроссовер Honda CR-V теперь ввозят в Россию по альтернативным каналам из Китая. На середину июля в продаже нашлось более сотни таких машин, а ценник стартует от 3,5 млн рублей.

Honda CR-V

Почти все предлагаемые сейчас внедорожники – полноприводные. Для сравнения: новый Geely Atlas с полным приводом обойдется минимум в 3 904 990 рублей, «свежий» Haval H7 – от 3 999 000 рублей, а GAC GS4 с четырьмя ведущими колесами стоит не меньше 3 699 000 рублей.

Хотите сэкономить – заказывайте во Владивостоке. Там за 3,5 миллиона обещают привезти машину в комплектациях Style или Advanced. В них есть кожаный салон, медиасистема с 12,3-дюймовым тачскрином, «цифра» на приборной панели, мультируль, камера кругового обзора, бесключевой доступ с кнопкой запуска, а также комплекс электронных ассистентов Honda Sensing 360+ и прочие плюшки.

Примерно за 3 600 000 рублей аналогичный CR-V доставят под заказ в Уссурийске. В Омске и Новосибирске цена вырастает до 3 850 000 рублей. За 3 950 000-4 000 000 рублей авто привезут в Кемерово, Москву, Брянск, Нижний Новгород и Пермь.

Интерьер Honda CR-V

В Ростове-на-Дону за 4 миллиона кроссовер уже можно купить из наличия, а в Казани и Новосибирске просят 4 050 000 рублей. Крупный московский мультибрендовый дилер выставил новую машину за 4 190 000 рублей. Примерно столько же Honda CR-V стоит в Екатеринбурге, Новокузнецке, Санкт-Петербурге, Самаре, Тюмени, Туле, Кемерово и Красноярске.

Самые дорогие экземпляры китайской сборки продаются в Краснодаре, Мурманске, Москве и Санкт-Петербурге – там цены доходят до 5 690 000 рублей. Под капотом у большинства машин стоит 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 193 силы, хотя в объявлениях встречаются и гибридные версии CR-V e:HEV. Их силовая установка включает 2,0-литровый атмосферник и электродвигатель, выдающие от 184 до 204 л.с.

Между прочим, ранее портал iSeeCars назвал Honda CR-V лучшим кроссовером на рынке в 2026 году. Исследователи смотрели на надежность, сохранение остаточной стоимости на вторичке и краш-тесты – итого первое место из 35 моделей. А на днях в России стартовали продажи другого «японца» – микровэна Honda N-VAN, который оказался дешевле самых доступных LADA: пензенская компания везет его под заказ примерно за 800 тыс. рублей.

О том, чем отличается сборка для внутреннего рынка КНР от экспортной, «За рулем» уже объяснил.