Стоит ли тянуть с покупкой машины до осени? Совет эксперта

Снижения цен на автомобили осенью 2026 не будет из-за оживления спроса

Вопреки ожиданиям многих покупателей, серьезного обвала цен на новые автомобили этой осенью, скорее всего, не случится. Дилеры уже сейчас вовсю заманивают клиентов скидками и бонусами, но на общее удешевление рассчитывать не стоит. Такое мнение высказал эксперт Андрей Венгерский.

«Сейчас дилеры действительно готовы идти на уступки. По многим моделям уже действуют скидки, специальные программы и выгодные условия трейд-ин. Однако это скорее точечные акции, чем начало общего удешевления автомобилей», – пояснил специалист.

Хотя на складах скопились приличные запасы машин, завезенных еще весной, именно поэтому продавцы пока и раздают подарки. Бесплатное техобслуживание, комплект зимней резины, скидка в пару сотен тысяч рублей или льготный кредит – все это доступно прямо сейчас.

На деле падение ключевой ставки Центробанком может сыграть злую шутку. Спрос начнет оживать, очередь в салоны вырастет, и тогда дилеры потеряют интерес к щедрым скидкам.

« Даже если официальные прайс-листы останутся без изменений, исчезновение нынешних акций фактически сделает покупку дороже. Поэтому откладывать приобретение исключительно в надежде на осеннее снижение цен я бы не советовал », – подчеркнул Венгерский.

Его главный совет тем, кто уже присмотрел конкретную модель и готов платить: брать машину прямо сейчас, не дожидаясь октября. Осенью ассортимент может сузиться, а привлекательные предложения исчезнуть.

Рынок сегодня, по сути, на стороне покупателя. Конечно, если автомобиль понадобится лишь через пару месяцев, тянуть с покупкой имеет смысл – вдруг появится что-то новое. Но надеяться на резкое падение цен точно не стоит.

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