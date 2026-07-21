В России появился добротный семейный кроссовер намного дешевле «китайцев»

Семиместные Chevrolet Captiva предлагаются в России с ценами от 2,2 млн рублей

Российские дилеры начали предлагать Chevrolet Captiva нового поколения – доступный семиместный кроссовер, который можно купить или заказать уже сейчас. Машину собирают на совместном предприятии SAIC-GM-Wuling в Китае, а в нашу страну ее везут через ОАЭ. Цены на классифайдах стартуют с отметки в 2,2 млн рублей.

Chevrolet Captiva

На этом фоне конкуренты выглядят куда дороже. Взять хотя бы Tenet T8 с таким же трехрядным салоном – его минимальная цена составляет 3 630 000 рублей. Jetour X90 Plus в исполнении на семь мест обойдется минимум в 4 199 000 рублей, а за GAC GS8 с аналогичной компоновкой и вовсе просят от 4 799 000 рублей. Разница, как говорится, налицо.

За 2 200 000 рублей кроссовер в комплектации Premier готовы привезти под заказ в Нижнем Новгороде и подмосковном Одинцово. В обеих точках машина предлагается с бежевым тканевым салоном, цифровой приборной панелью, мультирулем и подогревом первых двух рядов. Из оснащения – бесключевой доступ, кнопка пуска двигателя и медиасистема с 10,4-дюймовым вертикальным экраном, поддерживающая Android Auto и Apple CarPlay.

Сделать выбор в пользу кожи – доплатить 100 тысяч рублей. Такой вариант доступен, к примеру, в Воронеже за 2 300 000 рублей. Во Владивостоке тканевую версию можно заказать за 2 450 000 рублей, в Ярославле – за 2 550 000, а в Сыктывкаре за нее просят уже 2 750 000. Еще на 10 тысяч дороже обойдется заказ в Омске.

Chevrolet Captiva

Из наличия тоже кое-что есть. Например, в Иркутске продается экземпляр 2023 года выпуска за 2 825 000 рублей. У него тканевый салон на три ряда, упрощенная мультимедиа с классическим горизонтальным экраном и аналоговая приборка. В оснащении – камера заднего вида, однозонный климат-контроль, передние и задние парктроники, люк, светодиодная оптика, кожаный мультируль и электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold.

О том, какие еще кроссоверы могут похвастать рекордной экономичностью, «За рулем» недавно рассказывал.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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