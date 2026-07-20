Эти модели VW в России стали пользоваться большим спросом

Сергей Целиков: Volkswagen переживает новый взлет популярности в РФ

Российские автомобилисты проявляют большой интерес к покупке автомобилей Volkswagen, отметил глава «Автостата» Сергей Целиков.

Он добавил, что растет популярность как новых, так и подержанных машин немецкого бренда. Новые автомобили VW в первом полугодии 2026-го продавались в 3,8 раза (+279%) лучше, чем год назад, – россияне купили 7243 авто. При этом ввезено в РФ было 7025 новых Фольксвагенов, что на 314% больше прошлогоднего результата. Наибольшим успехом из новых моделей в России пользовались Tiguan (2630 машин куплено в первом полугодии) и Teramont, разошедшийся в количестве 1690 экземпляров.

Что касается техники VW с пробегом, то тут рост относительно прошлого года тоже значительный: 130,8 тыс. автомобилей за первые шесть месяцев 2026-го и плюс 20% к прошлому году. Целиков отмечает, что рост обеспечен не только внутренними продажами, но и активным импортом: с января по конец июня в РФ попало 21,9 тыс. легковых автомобилей Volkswagen старше 3 лет, что на 147% больше, чем годом ранее.

Основные хиты импортных VW с пробегом – Tayron (4067 шт.) и Golf (3625 шт.). А абсолютным лидером на вторичке остается Polo: 38 390 перепродаж за полгода.

Ранее «За рулем» рассказал, что похожий взрыв популярности переживает Mazda.