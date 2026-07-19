Подержанные авто в России стали покупать чаще: эти марки самые популярные

Аналитики «Автостат»: рынок легковых авто с пробегом в РФ вырос на 5,5%

За первое полугодие 2026-го россияне купили почти 2,9 миллиона подержанных легковых машин. Как подсчитали эксперты агентства « АВТОСТАТ», это на 5,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В абсолютных цифрах объем реализованных автомобилей достиг отметки в 2 885 500 единиц.

Почти половина этого рынка, а именно 49,2%, досталась всего пяти маркам. Абсолютным лидером остается отечественная LADA – за шесть месяцев ее б/у модели разошлись тиражом почти 670 тысяч экземпляров. На втором месте прочно обосновалась Toyota с показателем около 300,5 тысячи штук. Кстати, тройку лидеров замыкают корейские бренды: Kia продала 162,8 тысячи машин с пробегом, а Hyundai – 157,9 тысячи. Замыкает пятерку Volkswagen с результатом почти 131 тысяча автомобилей.

Интересно, что рынок активно разгонялся к середине года. Если по итогам пяти месяцев прирост составлял 4,9%, то июньская динамика оказалась заметно выше – плюс 8,6% к июню 2025-го. Именно этот всплеск позволил полугодовым показателям оказаться лучше первоначальных прогнозов.

О том, какие марки выбирают россияне на вторичном рынке, «За рулем» недавно рассказывал.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

Реклама, ООО «Авторапорт», ИНН 9701071800, erid F7NfYUJCUneVcxJt2c1M