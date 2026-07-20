Россия обновила рекорд по ввозу легковушек из Китая

Экспорт легковых авто из КНР в РФ в I полугодии вырос в 2,3 раза

Китай нарастил поставки легковых автомобилей в Россию до исторического максимума – за первую половину 2026 года объем экспорта составил 6,24 миллиарда долларов. Эти данные, как пишет «Интерфакс», приводятся в отчетах Главного таможенного управления КНР.

Показатель увеличился в 2,3 раза по сравнению с тем же периодом 2025 года и даже превзошел предыдущий рекорд, установленный в 2024 году (тогда было 6,22 миллиарда долларов). Июнь тоже выдался сильным: за месяц в страну ввезли легковых машин на 1,24 миллиарда долларов. Да, это на 6,3% меньше, чем в мае, но все равно второй результат с января.

Что касается грузовой техники, тут тоже заметный рост. С января по июнь экспорт китайских грузовиков в РФ поднялся на 58,8% и составил 456,2 миллиона долларов. Правда, до пиковых значений прошлых лет пока далеко. Для сравнения: в первом полугодии 2023-го поставки достигали почти 1,7 миллиарда, а год спустя – около 1,3 миллиарда долларов.

Июнь 2026-го для этого сегмента оказался лучшим месяцем – импорт грузовиков принес 110,7 миллиона долларов. Это на 6,2% больше, чем в предыдущем месяце.

Рекорды ставят и по запчастям. За шесть месяцев экспорт автокомпонентов из КНР в Россию вырос на 14% – почти до 1,2 миллиарда долларов. В июне объем достиг 243,5 миллиона, что стало максимальным показателем с января 2025-го.

Весь этот бум экспорта происходит на фоне затяжного спада внутри самого Китая – продажи машин там падают уже девятый месяц подряд. Производители активно ищут сбыт за рубежом, пытаясь сбалансировать перепроизводство.

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